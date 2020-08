Kristoff: “J’étais seul, mais j’ai trouvé mon trou”

, 29 août () –

Le cycliste norvégien Alexander Kristoff (UAE Team Emirates) était “très heureux” après avoir conquis la première étape du Tour de France 2020, disputée ce samedi sur 156 kilomètres à Nice, et a assuré qu’il “partait seul”, mais a pu trouver son “trou “dans un sprint qui l’a habillé comme le premier maillot jaune d’une journée pleine de chutes.

“Cette journée est un rêve devenu réalité. Vous ne pouvez pas demander plus qu’une victoire d’étape dans le Tour de France qui porte également le maillot jaune”, a déclaré Kristoff après son départ triomphant à la Grande Boucle.

“Dans UAE Team Emirates, nous avons amené une équipe de grimpeurs qui réfléchit au classement général et, franchement, nous ne nous attendions pas à gagner un sprint comme celui-ci. Mais j’ai été phénoménal et, même si dans les derniers kilomètres j’étais seul, j’ai réussi à trouver ma place”, a-t-il ajouté. le norvégien.

De plus, Kristoff a admis qu’il était «au volant de Peter Sagan la plupart du temps» pour être avec les meilleurs et avoir une chance de victoire. “Ensuite, j’ai pris celui de Cees Bol et dans les derniers mètres, j’ai vu ma chance de sprinter pour la victoire”, a-t-il déclaré.

“Cela signifie beaucoup pour ma carrière sportive de porter le maillot jaune. C’est l’un de mes meilleurs moments de ma vie; je me sens fier et je m’en souviendrai avec tendresse. Je suis très heureux de penser que mes enfants me verront à la maison”, a-t-il déclaré.

Enfin, Kristoff a reconnu qu ‘”il risque de perdre le maillot jaune demain”, mais cela ne l’empêchera pas de “profiter au maximum”. “J’avais l’ambition de gagner aujourd’hui, oui, mais j’étais conscient que les rivaux étaient de grande qualité”, a-t-il conclu.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂