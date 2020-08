Kristoff gagne à Nice dans un début stressant du Tour

La pluie a laissé plusieurs chutes, dont un tas à trois kilomètres de l’arrivée

, 29 ANS ()

Le cycliste norvégien Alexander Kristoff (UAE Team Emirates) a remporté la première étape du Tour de France, disputée ce samedi sur 156 kilomètres à Nice, dans un sprint qui l’habillait comme le premier maillot jaune et qui s’est terminé par une journée pleine de chutes.

La pluie a accompagné une grande partie de l’étape inaugurale d’un Tour historique, partant en août en raison de la pandémie de coronavirus. Avec une première mi-temps qui n’a pas révélé de graves malheurs, tout le monde a pu franchir la ligne d’arrivée et le Tour n’a perdu aucune motivation lors de la première journée qui laisse Kristoff en tête après un départ stressant.

Depuis le début des 156 kilomètres de cette journée d’ouverture, l’évasion de Fabien Grellier (Total Direct Energie), Michael Schär (CCC Team) et Cyril Gautier (B&B Hotels-Vital Concept) a pris les devants. Au bout d’une demi-heure, le grand protagoniste est apparu, la pluie redoutée qui menaçait et qui n’a pas tardé à apparaître.

Puis les multiples chutes ont commencé, dans des zones étroites, avec des ronds-points et un asphalte très glissant. Les trois minutes d’écart avec le peloton descendaient dès le premier passage de la Côte de Rimiez, tandis que les chutes semblaient faire peur à beaucoup, comme Miguel Ángel López (Astana) ou le leader du Deceuninck-Quick Step Alaphilippe. Il y a eu des dizaines de chutes.

De temps en temps, un coureur meurtri apparaissait. Nairo Quintana, Caleb Ewan, David de la Cruz, Mikel Nieve, Andrey Amador, ne sont que quelques-uns des blessés. À 100 kilomètres de la ligne d’arrivée, sur un circuit qu’ils ont parcouru trois fois bien que sur deux chemins différents, la fuite a été neutralisée. La pluie ne s’est pas arrêtée, mais elle n’a pas empêché Omar Fraile et Gorka Izagirre, d’Astana, de chercher une descente plus audacieuse qui ne souriait pas à «Supermán López».

Le cycliste colombien, à la suite de ses compagnons, a perdu le contrôle et a heurté un panneau de signalisation sans réellement tomber de son vélo. Il restait 50 kilomètres à parcourir, et entre les discussions en tête de course sur l’opportunité de pousser ou non, le peloton a ralenti pour ne pas continuer à tenter la chance. Ainsi la tension a été réduite, jusqu’aux 10 derniers kilomètres, à la recherche de positions.

Cependant, une nouvelle chute à trois kilomètres de la fin a laissé de nombreux coureurs au sol, parmi lesquels Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) ou Marc Soler (Movistar Team). Juste après la bannière des 3 km jusqu’à la ligne d’arrivée, les temps d’étape ont été neutralisés et comptés jusqu’à ce point. Le peloton est arrivé en toute sécurité à la ligne d’arrivée, quelques minutes après la grande attaque de Kristoff, à plus de 60 kilomètres à l’heure les 500 derniers mètres pour remporter sa quatrième étape de la manche française et s’habiller de jaune.

Pour ce dimanche, la deuxième étape du Tour se poursuit à Nice, mais avec une dure journée de montagne de 186 kilomètres, avec trois cols longs et exigeants comme Colmiane, Turini et Col d’Èze.

– CLASSIFICATION DE LA PREMIÈRE ÉTAPE.

1. Alexander Kristoff (Équipe NOR / UAE Emirates) 3:46:23.

2. Mads Pedersen (DIN / Trek-Segafredo) mt.

3. Cees Bol (NED / Team Sunweb) mt.

4. Sam Bennett (IRL / Deceuninck-Quickstep) mt.

5. Peter Sagan (SVK / Bora-Hansgrohe) mt.

– CLASSIFICATION DU GENERAL PROVISOIRE.

1. Alexander Kristoff (Équipe NOR / UAE Emirates) 3:46:13.

2. Mads Pedersen (DIN / Trek-Segafredo) à 4 secondes.

3. Cees Bol (NED / Team Sunweb) 6.

4. Sam Bennett (IRL / Deceuninck-Quickstep) 10.

5. Peter Sagan (SVK / Bora-Hansgrohe) mt.

