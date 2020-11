Kristinia DeBarge révèle des règles strictes Le père de Britney Spears imposé en tournée comme ne pas fumer et se figer sur place

La musicienne Kristinia DeBarge a raconté un ensemble de règles strictes que Jamie Spears a imposées aux artistes et aux membres d’équipage lors des tournées de Britney Spears.

Elle a également rappelé qu’elle était l’acte d’ouverture de Spears, elle a pu la rencontrer, partageant qu’elle était très gentille. «Alors je l’ai rencontrée et j’ai pu rencontrer ses fils et elle était si gentille avec moi», a déclaré DeBarge sur le Derrière la corde de velours avec David Yontef Podcast.

«Et elle m’a dit, merci beaucoup d’être venu sur la tournée», a-t-elle poursuivi. «Et j’adore votre musique. Mes bébés adorent vos chansons. Ils connaissent votre chanson. Et elle était juste comme, si vous avez besoin de quelque chose, faites le moi savoir. Elle est comme, merci beaucoup. Je suis tellement honoré. Vous êtes ici. J’étais juste comme, je suis tellement honoré d’être ici. J’étais comme, je t’aime absolument. Et merci beaucoup de m’avoir choisi.

Les artistes ne pouvaient pas regarder Britney Spears

Mais DeBarge a déclaré que le père de Spears, en particulier lorsqu’il a pris la relève en tant que conservateur, dirigeait un «navire serré» en tournée, imposant des règles comme les artistes ne pouvaient même pas marcher à côté de sa fille. DeBarge a déclaré que tout le monde devait s’arrêter dans le couloir et se figer si Spears passait à côté d’elle.

«Donc son père avait un bateau très, très serré, et comme à chaque fois qu’elle traversait les couloirs, tout le monde s’est arrêté», se souvient-elle. «Nous avons littéralement gelé. Et c’était comme, déménagez comme elle vient.

«Elle avait un entourage», a déclaré DeBarge. «C’était comme à la sortie des films. Comme tout ce que vous pouvez imaginer tel que c’était, ça l’était. Absolument. Et donc nous n’avons jamais eu l’impression de pouvoir lui parler ou quoi que ce soit de ce genre. Alors, quand je suis arrivé à lui parler, j’étais tellement surpris.

Les scénographes et l’équipe n’étaient pas autorisés à fumer non plus

DeBarge a déclaré que l’ambiance générale était que les personnes qui ont travaillé sur la tournée avaient juste besoin de s’arrêter et de se figer. «C’était juste comme un sens», dit-elle. «Comme tout le monde le savait, comme si vous n’aviez même pas besoin d’être dit, vous savez. Elle a ajouté qu’elle avait eu vent des règles des autres artistes de la tournée.

«Je savais que comme les ouvriers, comme les gars qui aimaient monter le décor et aimer la scène et tout, ils n’avaient même pas le droit de fumer des cigarettes comme pendant leurs pauses», a-t-elle poursuivi.

«Comme s’ils devaient aimer quitter les lieux pour aller fumer des cigarettes», a-t-elle raconté. «Alors je me souviens que c’était une chose. Et je me souviens qu’un des gars était comme, toujours comme partir vraiment, vraiment loin. Et je me suis dit: « Pourquoi part-il si loin? » Tu sais? Et l’un des autres travailleurs était comme, ‘Parce qu’il veut aller fumer une cigarette.’ Et je me suis dit: ‘Oh. Vous savez, il ne peut même pas fumer une cigarette comme ici. »Elle a ajouté que les règles étaient également précisées dans son contrat.