Kristin Davis dit qu’elle a pleuré après avoir été «ridiculisée sans relâche» à cause de ses charges faciales

Kristin Davis prend conscience du travail qu’elle a accompli et de la façon dont cela l’a affectée émotionnellement.

Dans une interview révélatrice avec The Telegraph, l’actrice de « Sex and the City » a révélé qu’elle avait d’abord essayé le Botox, disant qu’elle était « super excitée » de ne pas avoir de rides sur le front.

Davis a déclaré qu’elle n’avait fait aucune autre procédure « pendant longtemps », jusqu’à ce qu’elle se tourne finalement vers les charges.

« J’ai fait des charges et ça a été bien et j’ai fait des charges et ça a été mauvais », a-t-elle déclaré. « J’ai dû les faire dissoudre et j’ai été ridiculisé sans relâche. Et j’ai versé des larmes à ce sujet. C’est très stressant. »

Se référant à tout travail récent qu’elle avait fait, Davis a déclaré à la publication qu’elle « ne pouvait pas continuer », expliquant qu’elle n’avait pas le temps. Elle a ajouté que les gens portent également beaucoup de jugement sur les procédures lorsqu’elles ne se déroulent pas comme prévu.

« Vous faites confiance aux médecins [but] les gens nous blâment personnellement quand ça tourne mal — [as if] Je me suis planté une aiguille dans le visage… « , a déclaré Davis, faisant référence aux procédures liées aux lèvres.

« Personne ne m’a dit que ça n’avait pas l’air bien depuis longtemps », a-t-elle poursuivi. « Mais heureusement, j’ai de bons amis qui ont dit, finalement. Le fait est que vous ne vous souriez pas dans le miroir. Qui se sourit à lui-même dans le miroir ? Les fous. »

La femme de 58 ans a également pris conscience de sa routine de fitness et de régime en tant que mère célibataire de deux enfants, racontant au Telegraph qu’elle n’a généralement pas beaucoup de temps pour les entraînements et les régimes.

« Je mange juste ce que les enfants mangent. C’est épuisant de faire quelque chose de différent pour moi », a déclaré Davis.

Au début de la vingtaine, l’actrice a arrêté de boire, se qualifiant d' »alcoolique » à l’époque, selon la publication. « C’était assez un problème pour moi de dire : ‘C’est quelque chose qui pourrait faire obstacle à ce que je veux faire dans la vie.’ Heureusement, mon premier petit ami sorti de l’école était sobre, ce qui m’a été très utile. »

Alors qu’elle célèbre les 25 ans de « Sex and the City », Davis, qui joue Charlotte York dans la série populaire, a récemment été présentée dans une vidéo sur les réseaux sociaux de HBO pour l’anniversaire de l’émission.

« Nous sommes juste ici pour dire merci. » dit-elle dans le clip.

Davis a été rejoint par les co-stars Sarah Jessica Parker et Cynthia Nixon, qui incarnent respectivement Carrie Bradshaw et Miranda Hobbes, pour montrer leur gratitude envers leurs fans.

Cependant, les fans ont souligné qu’un membre du quatuor emblématique n’était pas présenté dans la vidéo : Kim Cattrall, qui joue Samantha Jones.

Bien qu’il ait fait sensation dans la série de 1998 à 2004, l’homme de 66 ans a décliné une offre pour incarner Jones dans la série dérivée « And Just Like That… », qui est sur le point de lancer sa deuxième saison.

Kristin Davis, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon et Kim Cattrall dans la série originale « Sex and the City » (à gauche) aux côtés de Davis, Parker et Nixon des années plus tard dans le spin-off « And Just Like That… » (à droite). HBO / James Devaney / Getty Images / GC Images

Auparavant, Cattrall avait de fortes remarques sur le fait de ne jamais reprendre son rôle, affirmant dans une interview en 2022 que « c’est une grande sagesse de savoir quand ça suffit ». Mais le mois dernier, le compte Twitter officiel « And Just Like That… » a annoncé que l’acteur serait de retour pour une brève apparition dans la saison à venir.

Interrogée lors de son entretien avec Le télégraphe sur sa relation avec Cattrall et le choix actuel de sa co-star de ne pas jouer un rôle majeur dans la franchise, Davis a répondu: « Vous devez respecter les souhaits des gens. »

« Je ne vais pas gaspiller d’énergie là-dessus », a-t-elle poursuivi. « Je ne peux changer personne. Je comprends les sentiments des fans – qu’ils soient contrariés… J’aimerais pouvoir arranger ça, mais je ne peux pas, ce n’est pas en mon pouvoir. »

La deuxième saison de « And Just Like That… » sera diffusée le 22 juin sur Max.