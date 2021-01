Kristin Chenoweth soutient adorablement Kamala Harris dans un remix politique de «  Popular  » de Wicked

xlboom Panier de rangement Harri 32 cm - Or

Panier de stockage Harri de XLBoom. Ce panier de rangement est fait d’un laiton fin et lisse et est disponible dans une couleur dorée. Le panier est de 32 x 32 x 32 cm et convient pour stocker plusieurs articles. Pensez magazines, livres ou plaids. Grâce à la conception faite à la main et le look en laiton,