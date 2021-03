Kristin Bell révèle un moment qui englobe sa parentalité pandémique: «  Chaos absolu  »

L’année écoulée n’a été facile pour personne, grâce à la pandémie COVID-19, au verrouillage et à toutes sortes d’autres stress. Mais les parents, qui ont eu leurs enfants en grande partie non scolarisés, ont été confrontés à des pressions uniques – et cela inclut la star de « The Good Place », Kristen Bell.

Pour elle, tout a atteint son paroxysme à Noël. «S’il y a un souvenir qui englobe pleinement mon rôle parental pendant la pandémie, je pense qu’il allait recevoir notre arbre de Noël», se souvient-elle lors d’un flux Reset Your Mind de Yahoo! La vie.

Comme elle l’a expliqué, c’était une « belle soirée de décembre » – puis une dispute s’est produite alors qu’elle et son mari Dax Shepard (leurs enfants sont Lincoln, 7 ans, et Delta, 6 ans) étaient sur le parking.

« J’ai couru vers la voiture, les enfants criaient à l’arrière parce qu’ils n’attiraient pas l’attention », a expliqué l’acteur de 40 ans. « Tout le monde est fou. C’était un chaos absolu. Il y avait tellement de larmes … On a à peine levé le sapin de Noël, mais quand on l’a fait, c’était magnifique. Je pense que c’est une métaphore assez poétique pour cette fois: il faut chercher le joie au milieu du chaos. » (Il est intéressant de noter: 2020 n’était pas la première fois que Noël était une occasion dramatique pour le pod Shepard-Bell.)

Bien sûr, elle n’était pas la seule à raconter à quoi ressemblait la dernière année (et, malgré le fait que de nombreuses personnes se soient vaccinées, nous ne sommes pas encore sortis du bois). Bell a été rejoint au cours de la conversation par des experts en santé mentale et des parents célèbres, notamment Tia Mowry-Hardrict, Mayim Bialik, Sherri Shepherd, Holly Robinson Peete et Candace Cameron Bure.

Mayim Bialik en 2018 à Universal City, en Californie. Paul Archuleta / Getty Images

Tous ceux qui parlaient à la caméra avaient une histoire différente à raconter; Bialik (dont les enfants sont Miles, 15 ans, et Frederick, 12 ans) a déclaré qu’elle était un « parent divorcé en quarantaine » et a déclaré qu’elle devait apprendre à se soulager elle-même pour ne pas en imposer à ses enfants. « Ce n’est pas le moment d’enseigner la discipline à partir de zéro. »

Mowry-Hardrict (qui est mariée à Cory Hardrict et a deux enfants, Cree, 9 ans et Cairo, 2 ans) a fait écho à l’approche facile de Bialik, notant qu’elle s’est enfermée dans la salle de bain avec un verre de vin une ou deux fois. «C’était tellement gratifiant», a-t-elle déclaré. Mais, a-t-elle ajouté, cela a également appris à ses enfants que dire «maman a besoin d’espace» ne veut pas dire «maman ne t’aime pas».

Cree Hardrict, Tia Mowry-Hardrict, Cory Hardrict et Cairo Tiahna Hardrict lors de la première de « Jumanji: The Next Level » en 2019 à Hollywood, Californie. Steve Granitz / WireImage

Shepherd a deux enfants: Jeffrey, 15 ans, et Lamar, 6 ans; Jeffrey a des besoins spéciaux. Elle a dit que si vous avez des enfants, en particulier ceux qui nécessitent une attention particulière, vous devriez « vous pencher en eux. Écoutez-les vraiment parce qu’ils vous parleront. Si vous avez un adolescent, essayez de ne pas le prendre au sérieux. »

Elle a ajouté: « Vous êtes un sac de frappe … vous êtes celui qu’ils aiment à la fin de la journée. »

L’heure était remplie d’anecdotes personnelles sur le fait que beaucoup d’entre eux pensaient que ce serait une aventure dès le début, mais rapidement la convivialité s’est emparée de tout le monde. Beaucoup ont trouvé différentes façons de faire face, de la cuisine aux longues promenades, et il y avait beaucoup de soutien pour les thérapeutes et la thérapie.

Sherri Shepherd avec son fils Jeffrey aux Disney’s Hollywood Studios de Lake Buena Vista, en Floride, en 2018. Steven Diaz / Getty Images

Robinson Peete (qui est mariée à Rodney Peete; ils ont quatre enfants: Rodney et Ryan, 23 ans, Robinson 18 ans, Romain 16 ans) a expliqué qu’elle avait utilisé la méditation et la pleine conscience pour traverser les moments difficiles et a exhorté ses enfants à monter à bord. «J’ai essayé de leur donner des outils pour traverser cela», a-t-elle déclaré. «Au début, c’était plutôt amusant, mais c’est devenu un peu problématique lorsque nous voulions notre vie privée.»

Et Bure (mariée à Val Bure, mère de trois enfants: Natasha, 22 ans, Lev, 21 ans et Maksim, 19 ans) a noté que l’une des façons dont elle faisait participer ses enfants était de parcourir un livre de cuisine, page par page, en préparant chaque recette. «Nous avons été ensemble 24 heures sur 24, 7 jours sur 7», a-t-elle déclaré. « Mes enfants regardent toujours. Ils voient comment nous gérons le stress, comment nous gérons les situations difficiles. »

Son mariage a également connu des hauts et des bas, mais maintenant qu’il semble y avoir de la lumière au bout du tunnel, elle sent qu’ils sont tous plus forts pour cette fois ensemble.

Lev Bure, Candace Cameron Bure, Maksim Bure, Natasha Bure et Valeri Bure lors d’une soirée de lancement de livre à Los Angeles, Californie en 2017. Araya Doheny / Getty Images pour Zondervan

«Il y a toujours des collines et des vallées quoi qu’il arrive, mais quand vous sortez de la vallée, c’est comme ‘aaah!’ Et ‘alléluia!’ »Dit-elle.

Pendant ce temps, Bell a déclaré que l’un des moyens de se frayer un chemin à travers les heures les plus sombres consiste à toucher votre communauté. «Appuyez-vous sur les autres», a-t-elle conseillé. « Il faut un village est un cliché pour une raison. Etre parent, c’est apprendre que parfois il faut simplement jeter les règles et il faut être flexible. »

En rapport: