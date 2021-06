Kristian Nairn incarne un pirate dans Our Flag Means Death de HBO Max

Kristian Nairn, le favori des fans connu pour son rôle dans la série fantastique à succès Jeu des trônes, a décroché son prochain grand rôle. L’acteur incarnera le pirate Wee John Feeney dans Notre drapeau signifie la mort, une série de comédies pirates actuellement en développement chez HBO Max. Acteur et cinéaste Taika Waititi (Lapin Jojo), qui est le producteur exécutif et le réalisateur du pilote, jouera le rôle du tristement célèbre pirate Barbe Noire.

Notre drapeau signifie la mort est créé par David Jenkins, qui est le showrunner de la série. Il est vaguement basé sur les véritables aventures de Stede Bonnet, un « aristocrate choyé qui a abandonné sa vie de privilège pour devenir pirate ». Garrett Basch et Dan Halsted produisent la série aux côtés de Waititi. Il semble également que Waititi’s Blackbeard sera présenté de manière comique, selon Jenkins dans une interview sur la série.

« Notre Barbe Noire est une légende, un amant, un combattant, un génie tactique, une âme poétique et très probablement un fou », a déclaré Jenkins lorsque l’implication de Waititi a été annoncée. « Un seul homme pourrait jouer ce rôle, et c’est le grand Taika Waititi. Nous sommes ravis au-delà de toute mesure qu’il ait décidé de mettre la barbe. »

Il avait été annoncé précédemment que Rhys Darby serait le leader de la série en jouant Bonnet. Kristian Nairn était l’un des six membres de la distribution qui venait d’être ajouté à la distribution de la série. Nathan Foad (Sangs) en tant que Lucius ; Samson Kayo (Chercheurs de vérité, La bulle) comme Oluwande;, Rory Kinnear (Penny épouvantable, Le jeu d’imitation) en tant que capitaine Nigel Badminton et Chauncey Badminton;, Con O’Neill (Tchernobyl, Le Batman) comme Izzy ; et Vico Ortiz (Vida) comme Bonifacia.

Kristian Nairn est certainement mieux connu pour avoir joué Hodor dans les six premières saisons de Game of Thrones. Longtemps l’un des personnages les plus mystérieux de la série, les origines d’Hodor ont été révélées dans son dernier épisode de la série. Le rôle lui a valu le Tearjerker Award aux MTV Movie & TV Awards 2017. Il a également utilisé sa renommée acquise en apparaissant dans la série pour poursuivre une autre carrière en tant que DJ, qui comprend une tournée avec « Rave of Thrones » en utilisant la musique et les thèmes de la série. Depuis son apparition sur Jeu des trônes, Nairn a décroché des rôles dans des films comme Mythica : le tueur de dieux, L’apparence, et Robin des Bois La Rébellion et a fait une apparition dans la série dramatique policière La recrue.

Waititi a récemment terminé le tournage Thor : Amour et Tonnerre, qu’il a réalisé et co-écrit avec Jennifer Kaytin Robinson. Il est également attaché au prochain drame sportif Le prochain but gagne. Ses autres projets à venir incluent une adaptation cinématographique en direct de Akira ainsi qu’un épisode en direct de la Guerres des étoiles franchise de films. Waititi est également sur le point d’écrire, de diriger et de produire des émissions d’animation pour Netflix basées sur Charlie et la chocolaterie.

Une date de sortie n’a pas encore été fixée pour Notre drapeau signifie la mort sur HBO Max. En attendant, les fans peuvent revisiter le rôle de Nairn en tant que Hodor en regardant chaque épisode de Jeu des trônes sur le streamer. Cette nouvelle nous vient de Variety.