Kristen Welker s’ouvre sur la maternité : « Remplie de pure joie !

Kristen Welker s’installe dans la maternité deux semaines après qu’elle et son mari, John Hughes, aient accueilli leur premier enfant, une fille nommée Margot, via une mère porteuse.

« Nous allons si bien. Les deux dernières semaines ont été remplies de pure joie! » Kristen a jailli le week-end AUJOURD’HUI samedi.

Le bébé Margot a été nommé d’après la grand-mère de Kristen, Margaret. Avec l’aimable autorisation de Kristen Welker

Kristen et John ont annoncé en avril qu’ils attendaient un bébé avec l’aide d’une mère porteuse et Margot Lane Welker Hughes est née le 12 juin à 02h12.

La journaliste de longue date et correspondante en chef à la Maison Blanche pour NBC News a parlé de la première fois où elle a rencontré Margot et c’est probablement un moment qu’elle n’oubliera pas de sitôt. « Au moment où je l’ai regardée, nous étions tellement amoureux et elle m’a regardé et c’était le moment le plus incroyable de ma vie, franchement », se souvient Kristen.

« C’était… incroyable. J’ai aidé à attraper Margot et elle est arrivée au monde. J’étais tellement nerveuse mais tellement excitée en même temps et John a aidé à couper le cordon ombilical. »

Margot dort ou réfléchit ? Avec l’aimable autorisation de Kristen Welker

John a ajouté: « En un instant, notre monde a complètement changé de la manière la plus merveilleuse. C’était vraiment incroyable. »

Les nouveaux parents apprennent progressivement au fur et à mesure et Kristen a même révélé que Margot avait développé une jolie habitude. « Nous avons passé de longues nuits et commencé notre horaire de travail et à chaque instant, je me sens tellement remplie de joie et de gratitude », a poursuivi Kristen. « Et vous pouvez l’entendre, elle dort. Elle chante en quelque sorte pour elle-même quand elle dort. »

« Nous avons en quelque sorte mis au point un horaire de travail qui fonctionne, vous savez, une personne dort, une personne emmaillote », a déclaré John. « Un peu de ‘faire semblant jusqu’à ce que vous le fassiez’ mais jusqu’ici tout va bien. »

Dans un article consacré à la fête des pères plus tôt ce mois-ci, Kristen a écrit que cela avait été la « plus grande joie » de sa vie de voir John avec Margot. « Tu es déjà le papa le plus incroyable et le plus aimant. »

John est tout sourire avec sa fille, Margot Lane. kristen.welker / Instagram

Depuis que Margot a emménagé, Kristen a déclaré qu’elle s’était retrouvée à faire une chose en particulier. « L’une des choses que j’ai compris, c’est que je dors maintenant dans mes lunettes parce qu’elle dort dans un berceau à côté de nous, donc je peux sortir du lit et la voir immédiatement chaque fois qu’elle fait du bruit, et elle fait beaucoup de bruit toute la nuit! »

Le co-présentateur de Week-end 45secondes.fr, Peter Alexander, a convenu que Margot aimait faire la sieste. « J’ai eu quelques occasions de la rencontrer et mes filles n’arrêtent pas de dire quand elles l’ont vue : « Est-ce qu’elle va ouvrir les yeux ? » Elle dort bien, cette petite ! » observa-t-il chaleureusement.

Margot a déjà reçu pas mal de visiteurs pour la voir, dont les parents de Kristen, Harvey et Julie. Avec l’aimable autorisation de Kristen Welker

Les parents de John, Sue et Ed, se sont également arrêtés pour rendre visite à Margot. Avec l’aimable autorisation de Kristen Welker

Outre Peter, les fiers grands-parents de Margot se sont également assurés de voir leur petite-fille de deux semaines.

« Mes parents et les parents de John ont également rendu visite et ce fut vraiment un moment si spécial rempli de famille et de tant d’amour », a déclaré Kristen.

En rapport: