Kristen Stewart révèle qu’elle a rejeté le rôle dans Scream 4 et partage ses réflexions sur l’adhésion à la franchise

Kristen Stewart a presque joué une seule victime d’ouverture en 2011 Cri 4semblable au personnage de Drew Barrymore Casey Becker dans Crier. Parlant à Slant Magazine de son biopic sur la princesse Diana, SpencerStewart a révélé qu’elle était une grande fan de Crier franchise et s’est même vu offrir un rôle dans Cri 4. Stewart, qui jouait dans le crépuscule série à l’époque, allait jouer la première victime de Ghostface dans le film. Les créateurs voulaient imiter le rôle de Barrymore de Crier, mais Stewart a refusé l’offre, se sentant sceptique quant à la hauteur du rôle court mais désormais emblématique de Barrymore. Voici ce que dit Stewart :

« Alors c’est le Drew [Barrymore] personnage qui se fait tuer au début. Et ils ont créé toute une séquence où beaucoup de gens ont été tués pour imiter le truc de Drew. Mais ça n’allait être qu’une seule personne, et je me disais: ‘Je ne peux pas faire un Drew. Je ne peux pas toucher ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais, oui, alors ils ont fini par faire, si je me souviens bien, une séquence plus longue et pas seulement une victime. »

Cri 4 a finalement abandonné toute la scène et a plutôt présenté une triple scène d’ouverture. Les deux premières victimes (jouées par Lucy Hale et Shenae Grimes) s’avèrent faire partie du 6e film de Cris franchise de film de fiction dans un film, Poignarder. Ils sont à leur tour surveillés par deux femmes (jouées par Anna Paquin et Kristen Bell) qui se révèlent plus tard être dans Poignarder 7 et sont surveillés par deux amis (joués par Britt Robertson et Aimee Teegarden) dans le « vrai » monde. Cette scène d’ouverture peu conventionnelle a été l’un des moments forts du film.

Cependant, Kristen Stewart, étant la star d’une franchise de films méga-populaire, était une actrice bien connue à Hollywood à l’époque, et cela aurait été un coup de génie de la choisir, de donner l’impression qu’elle était le rôle principal, et puis tuez-la dans la scène d’ouverture, tout comme Drew Barrymore dans Crier. Mettant en vedette Jenna Ortega, la scène a ensuite été recréée dans Cri (2022) mais avec une torsion.

Alors que Kristen Stewart a peut-être manqué de jouer dans Cri 4les portes lui sont toujours ouvertes pour combattre Ghostface. Crier (2022), une suite de redémarrage ou une requelle, a revigoré avec succès la franchise de méta-horreur de Wes Craven. Crier a rapporté près de 140 millions de dollars au box-office contre son budget de 24 millions de dollars, et donc, une suite a été officiellement éclairée. Cri 6 tournera cet été. Lorsqu’on lui a demandé si elle aimerait rejoindre le film, Stewart a dit que cela dépendrait du scénario et a poursuivi en réitérant son amour pour le Crier la franchise.

« Peut-être. Je lirais le scénario. J’aime tellement Neve Campbell. Elle était très gentille avec moi, et c’était très satisfaisant qu’elle soit une personne très gentille. J’adore ce film. Je l’ai regardé récemment, en tant qu’adulte cependant. C’est tellement noueux. J’aime le film parce qu’il aime les films. La partie la plus cool de Scream est ce qu’il dit sur le film. Il est tellement conscient de lui-même. Il se replie sur lui-même comme six fois. J’aime à quel point [Wes Craven] aime les films et à quel point c’est intégré. C’est un film de type nerd total. Ce n’est pas juste un film clignotant. C’est un beau film. C’est tellement difficile à regarder. Je me dis: ‘Je n’ai plus l’estomac pour cette merde.’ J’étais comme, ‘Oh, mec, c’est très, très, très intense.' »

Kristen Stewart célèbre actuellement sa première nomination à l’Oscar de la meilleure actrice pour sa brillante performance dans Pablo Lorrain Spencer. Assurez-vous de ne pas manquer la cérémonie des Oscars plus tard ce mois-ci, le 27 mars.









