Kristen Stewart réagit aux suggestions selon lesquelles elle devrait jouer le Joker aux côtés de Batman de Robert Pattinson

Kristen Stewart incarnera-t-elle le Joker aux côtés de Robert Pattinson dans The Batman ? Voici ce qu’elle a dit.

Kristen Stewart a répondu au buzz en ligne qui l’entourait en jouant éventuellement le prochain Joker aux côtés de son ex-petit ami Robert Pattinson, qui est l’actuel Batman.

Au fil des ans, plusieurs acteurs ont endossé le rôle convoité de l’ennemi juré de Batman. Heath Ledger et Joaquin Phoenix ont tous deux remporté des Oscars pour leurs performances dans Le Chevalier Noir et Joker, respectivement. Et maintenant, ce pourrait être le tour de Kristen.

ICYMI, un tweet viral a récemment demandé qui devrait jouer le rôle du Joker dans le prochain Batman . La réponse écrasante n’était autre que Miss Kristen, qui est surtout connue pour avoir joué Bella dans le crépuscule la franchise. (C’est là qu’elle a rencontré Robert, avec qui elle est sortie pendant quatre ans.)

Alors, Kristen serait-elle prête à assumer le rôle emblématique du Joker et à suivre les traces d’acteurs comme Heath Ledger, Joaquin Phoenix, Jared Leto et Jack Nicholson ? Euh, probablement pas.

Kristen a déclaré à Variety: « J’adore l’énergie qui se cache derrière cela. Cela a vraiment été si bien fait. J’ai l’impression que nous ne nous égarons peut-être pas, mais j’aime cet enthousiasme. Trouvons quelque chose d’autre. jouez une personne bizarre et effrayante. »

Et lorsqu’on lui a demandé si c’était un « non » catégorique à jouer au Joker, Kristen a répondu : « Pas ‘non’, mais pas le plus heureux que j’aie jamais été. Faisons quelque chose de nouveau. » Soupir.

Mais tout n’est pas perdu. Si vous avez quelques retraits de film de Kristen Stewart, vous pouvez la voir jouer la princesse Diana dans le biopic Spencer. Les premières critiques sont arrivées et la performance de Kristen a suscité des discussions selon lesquelles elle pourrait avoir une chance non seulement d’obtenir sa première nomination aux Oscars, mais également de remporter le prix de la meilleure actrice lors de la cérémonie.

Que pensez-vous de Kristen Stewart dans le rôle du Joker ?

