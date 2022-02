Kristen Stewart réagit au premier clin d’œil aux Oscars pour sa performance dans Spencer

L’actrice Kristen Stewart a répondu à sa première nomination aux Oscars pour sa performance puissante et transformatrice en tant que princesse Diana dans le drame psychologique Spencer. Dans une déclaration publiée avec l’aimable autorisation d’ET, Stewart a déclaré qu’elle était « sans voix » et « humiliée » par la nomination qu’elle a reçue pour la meilleure actrice à la 94e cérémonie des Oscars.

« WOW, j’aimerais que Pablo et moi soyons dans le même pays aujourd’hui », a déclaré Stewart dans un communiqué. « J’aimerais pouvoir voir son visage. Je suis sans voix et humble ce matin. Je suis renversée par cela. Je n’aurais jamais pensé en mille ans que je serais en compagnie de ces quatre femmes incroyables », a ajouté Stewart. « Je paierais pour faire des films. Je les ferais si c’était illégal. C’est un état de rêve, à partager à ce niveau. »

FILM VIDÉO DU JOUR

Stewart a conclu: « Je suis tellement touché et je suis tellement reconnaissant pour le travail qui a été généré sur ce film. Je suis tellement fier de faire partie de notre communauté cinématographique. Je suis TELLEMENT heureux. C’est une bonne journée. »

Stewart affrontera les meilleurs des meilleurs pour l’Oscar de la meilleure actrice, avec des personnalités comme Jessica Chastain nominées pour Les yeux de Tammy Faye, Olivia Colman pour La fille perduePenélope Cruz pour Mères parallèles, et Nicole Kidman pour son rôle de Lucille Ball dans Être les Ricardo. Parallèlement à l’Oscar, la performance de Stewart dans Spencer a été nominée pour un Golden Globe Award et un Critics’ Choice Movie Award de la meilleure actrice. Cependant, elle a été snobée pour un BAFTA.

Spencer est inspiré par la décision de la princesse Diana de mettre fin à son mariage avec le prince Charles





Néon/Sujet Studios/STXinternational

Plutôt qu’un simple biopic de Diana, princesse de Galles (qui est née Diana Frances Spencer), Spencer se concentre plutôt sur un moment précis de sa vie. Décrit comme « un week-end critique au début des années 90 lorsque Diana a décidé que son mariage avec le prince Charles ne fonctionnait pas », Spencer se déroule sur trois jours lors de l’une de ses dernières vacances de Noël à la maison de Windsor dans leur domaine de Sandringham, Spencer voit Diana s’éloigne d’un chemin qui l’a mise en ligne pour devenir un jour reine.

Transportant le public en décembre 1991, le mariage du prince et de la princesse de Galles s’est depuis longtemps refroidi. Bien que les rumeurs d’affaires et de divorce abondent, la paix est ordonnée pour les festivités de Noël à Sandringham Estate. Il y a manger et boire, tirer et chasser. Diana connaît le jeu. Cette année, les choses seront bien différentes.

Réalisé par Pablo Larraín et écrit par Steven Knight, Spencer met en vedette Kristen Stewart dans le rôle de Diana, princesse de Galles ; Timothy Spall dans le rôle de l’écuyer major Alistair Gregory; Jack Nielen dans le rôle du prince William; Freddie Spry dans le rôle du prince Harry; Jack Farthing dans le rôle de Charles, prince de Galles ; Sean Harris en tant que chef royal Darren McGrady; Sally Hawkins dans le rôle de la dresseuse royale Maggie; et Stella Gonet dans le rôle de la reine Elizabeth II.

Spencer a été présenté en première au 78e Festival international du film de Venise le 3 septembre 2021 et est sorti en salles le 5 novembre 2021. Qui espérez-vous voir repartir avec l’Oscar de la meilleure actrice à la 94e cérémonie des Oscars ?





La performance de la princesse Diana de Kristen Stewart dans Spencer génère un énorme buzz aux Oscars Spencer a tenu sa première mondiale à Venise et de nombreux critiques demandent déjà à Kristen Stewart d’obtenir une nomination aux Oscars pour son rôle de princesse Di.

Lire la suite





A propos de l’auteur