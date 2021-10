Kristen Stewart pourrait-elle être le Joker du Batman de Robert Pattinson ?

in

Kristen Stewart est au sommet de sa popularité grâce à son interprétation de Dame di dans le film Spencer, mais cela n’empêche pas ses fans d’avoir des idées et des fantasmes concernant les prochaines étapes que l’actrice pourrait franchir dans son exceptionnelle carrière professionnelle. Ses fidèles sont fidèles et l’accompagnent depuis l’époque de crépuscule, quand il a donné vie à la jeune femme Beau cygne qui est tombé follement amoureux du vampire Edward Cullen.

Tout indique que le monde ne peut oublier le duo qu’ils ont formé Kristen Stewart et Robert Pattinson À l’écran. L’acteur donne actuellement vie Bruce Wayne dans le film Le Batman, dirigée par Matt Reeves. Le film met en scène des méchants comme Le Riddler (Paul Dano), Le Pingouin (Colin Farrell) et Catwoman (Zoë Kravitz). L’ennemi numéro 1 du Chevalier Noir, le Joker, n’apparaîtrait pas dans le film. Ces fans se demandaient : Et si Kristen était le clown prince du crime ?

Kristen Stewart pourrait-elle être le Joker ?

« J’aime l’énergie derrière cette idée.« L’actrice a avoué. Mais elle a aussi fait remarquer que le personnage avait été approché avec succès dans le passé et peut-être qu’elle ne serait pas si sûre de le faire : »Cela a vraiment été très bien fait dans le passé. J’ai l’impression que nous ne nous approchons peut-être pas de cette idée pour le moment, mais j’aime ce goût. Explorons d’autres choses. Je suis totalement prêt à jouer une personne étrange et effrayante« .

Kristen Stewart comme lui Joker Ce serait certainement un changement révolutionnaire dans le monde de Bat Man. Fans de crépuscule ils deviendraient fous avec cette idée. Peut-être que les adeptes du Chevalier noir s’opposeraient à ce qu’une femme assume le rôle du JokerNous ne le savons pas encore. La vérité est que l’interprète a dit : « Ce n’est pas un non catégorique, mais ce n’est pas ce qui m’excite le plus en ce moment. Faisons quelque chose de nouveau ».

Les Joker C’est un personnage avec beaucoup d’histoire sur grand écran. Il était personnifié par César Romero, Jack Nicholson, Heath Ledger, Jared Leto et Joaquin Phoenix. Deux interprètes de cette liste ont pris la Oscar du meilleur acteur pour le papier. Nous parlons de Ledger et de Phoenix. Donner vie à un personnage aussi charismatique et imprévisible est certainement très tentant. Même pour Kristen Stewart!

