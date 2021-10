Kristen Stewart pense qu’elle n’a fait que « cinq bons films ».

Ces dernières années, Kristen Stewart a connu une bonne séquence de succès auprès des critiques de cinéma, notamment avec certains travaux réalisés dans le cinéma indépendant. « Spencer », son dernier film, lui a permis de gagner les éloges de la presse internationale avec un drame centré sur la princesse Diana et les derniers jours avant de prendre la décision de se séparer de son mari, le prince Charles.

Bien qu’elle ait une large carrière qui s’étend sur plus de 50 crédits à l’écran, Stewart a été très réfléchie à son travail d’actrice, notant dans une récente interview qu’elle envisageait de n’avoir que cinq films qu’elle considère « vraiment bons ».

D’après une conversation que Stewart a faite avec le Sunday Times, il n’y en a que cinq qu’il pourrait considérer au sommet de sa préférence comme de « belles pièces de travail ». Bien que l’actrice ne regrette pas le résultat final pour le reste de sa filmographie, elle a commencé à avoir du mal à travailler sur un projet pour découvrir que ce n’était pas amusant.

« Le pire, c’est quand vous êtes au milieu de quelque chose et que vous savez que non seulement ce sera probablement un mauvais film, mais que nous nous préparons tous pour la fin. C’est comme commencer avec quelqu’un et dire: « Wow, je ne sais pas ce que nous faisons », mais quand vous êtes au milieu d’un film, vous ne pouvez pas simplement terminer », a déclaré Stewart.

Kristen Stewart a choisi de ne pas mentionner les films auxquels elle a fait référence dans ce numéro, arguant qu’elle « n’est pas une mauvaise personne ». Cependant, il a pointé du doigt Olivier Assayas, réalisateur du film « Personal Shopper » comme l’un de ses collaborateurs préférés. Le duo avait collaboré à plusieurs reprises sur « Clouds Of Sis María », qui a remporté le César, l’équivalent français de l’Oscar.

Récemment, certains fans de Stewart ont fait des demandes animées pour voir l’actrice dans le rôle du Joker aux côtés de l’incarnation de Batman joué par Robert Pattinson, qui était son partenaire dans la saga « Twilight ». L’actrice répondrait de la bonne manière à cette demande lors d’un entretien avec Variety, même si elle ne s’estime pas capable de jouer « quelqu’un de terrifiant ».