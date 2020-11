Kristen Stewart pensait que le film semblait «  très peu profond  » et «  vain  » au début

Kristen Stewart a été sous les projecteurs pendant la majeure partie de sa vie. En vedette dans des films comme Salle de panique et Parler, elle était actrice avant même d’entrer dans son adolescence. Mais quand Stewart a été choisi comme Bella Swan dans le crépuscule films, sa vie a été irrévocablement changée. La représentation de Stewart du mortel obsédé par les vampires l’a poussée encore plus loin sous les projecteurs et ses chèques de paie de crépuscule et ses suites: Nouvelle lune, Éclipse, Breaking Dawn – Partie 1, et Breaking Dawn – Partie 2 lui a valu la liberté de mener sa carrière dans toutes les directions qu’elle a choisies.

Stewart a toujours été franc sur combien elle appréciait l’intrigue de crépuscule et combien elle aimait son personnage, Bella. Mais l’acteur n’a pas toujours eu une opinion aussi positive sur le film. En fait, quand elle a lu pour la première fois la description du film, elle était loin d’être impressionnée et n’avait pas de sentiments chaleureux et flous à ce sujet.

Kristen Stewart n’était pas intéressée par ‘Twilight’ au début

Bien que crépuscule avait déjà des millions de fans avant l’annonce des films, Stewart n’avait aucune idée de la taille de la base de fans due au livre éponyme. Bien que les représentants de Stewart la poussaient à auditionner pour le rôle de Bella, elle avait ses réserves à l’idée de se lancer dans un projet qui aurait un impact sur tant de jeunes femmes.

«J’ai lu un résumé de l’histoire avant de lire le scénario ou le livre, et c’était quelque chose que tout le monde craignait», a expliqué Stewart sur la façon dont elle avait appris l’existence. crépuscule dans une interview avec Female.com. «Comme, ‘Tout le monde veut ce rôle. Kristen, tu dois lire ça. Et c’était comme: ‘D’accord. Eh bien, je ne veux pas faire partie de quelque chose qui présente une idée complètement idéologique de l’amour aux jeunes filles, et met leur héroïne féminine dans une position – et ce n’était que le synopsis – dans une position qui est juste soumise à, comme, cet homme qui est tout-puissant et tout-saint, intelligent, confiant, et elle en est simplement contente. »

L’acteur a changé d’avis après avoir lu le scénario

Stewart a continué à dire qu’elle ne se souciait vraiment pas de la façon dont le premier des crépuscule les films ont été initialement décrits. Elle a partagé que son résumé manquait de substance. «C’était très peu profond», le Nouvelle lune a déclaré la star franchement. «C’était vraiment vain. Lorsque vous essayez de résumer ce film en quelques phrases, cela semble banal et superficiel. «

Mais, Stewart a rapidement changé sa chanson une fois qu’elle a mis la main sur le crépuscule script et elle s’est rendu compte qu’il y avait plus dans l’histoire que la description ne le laissait entendre. « Mais ensuite j’ai lu le scénario, et c’était juste le contraire de ça », a expliqué l’acteur. «Et l’équilibre des pouvoirs entre ces deux personnages – je veux dire, mis à part le simple fait de vouloir dépeindre une histoire d’amour aussi épique, que je pensais ambitieuse – et une histoire d’amour si terrible.

Nous ne pouvons imaginer personne d’autre jouant Bella Swan

Il est intéressant de penser que si Stewart n’avait pas lu le crépuscule scénario, un autre acteur serait probablement célèbre pour jouer Bella Swan. Personnellement, bien que les performances de Stewart dans les films soient parfois un peu bizarres, nous ne pouvons imaginer personne d’autre dans le rôle.