Kristen Stewart jouerait-elle le Joker dans The Batman 2 ? Sa réponse pourrait vous surprendre

Spencer la star Kristen Stewart a répondu à l’idée de faire à nouveau équipe avec crépuscule co-star Robert Pattinson dans le rôle du méchant infâme The Joker dans une suite de Le Batman. À la suite d’une campagne sur les réseaux sociaux qui postulait que Stewart devrait rejoindre l’univers de DC en tant que prince clown du crime face à son ancien amour en tant que The Dark Knight, l’actrice avait d’autres idées en tête …

« Faisons quelque chose de nouveau. J’aime l’énergie qui se cache derrière cela. Cela a vraiment été si bien fait. J’ai l’impression que, peut-être, nous ne traînons pas, mais j’aime cet enthousiasme. Trouvons quelque chose d’autre. Je suis totalement déprimé. jouer une personne bizarre et effrayante. »

Tandis que Kristen Stewart apprécie « l’énergie » derrière la suggestion des fans, elle ne semble pas trop désireuse de suivre les traces de Heath Ledger et Jack Nicholson en tant qu’ennemi juré de Batman. Elle semble cependant suggérer qu’elle serait intéressée à rejoindre le monde de DC, tant que c’était « quelque chose de nouveau ».

On a ensuite demandé à Stewart s’il s’agissait d’un « non » définitif en ce qui concerne le maquillage blanc et les cheveux verts du Joker dans Le Batman 2, à laquelle elle a répondu: « Pas ‘non’, mais pas le plus heureux que j’aie jamais été. Faisons quelque chose de nouveau. »

Il n’y a actuellement aucun mot qu’une suite à Le Batman inclurait Joker, avec de nombreux fans estimant en effet que la nouvelle franchise devrait laisser le méchant seul au profit de méchants plus inexplorés. Mais, si le réalisateur Matt Reeves trouve une nouvelle façon de présenter Le Joker qui apporte quelque chose de différent aux représentations et à la caractérisation qui ont précédé, le public pourrait-il voir Kristen Stewart et Robert Pattinson se rencontrer à l’écran en tant qu’ennemis des films de bandes dessinées?

Pour l’instant, Caped Crusader de Robert Pattinson aura assez de problèmes car il a affaire à un autre de ses célèbres super-vilains, The Riddler, dans Le Batman. Réalisé par Guerre pour la planète des singes’ Matt Reeves, qui a écrit le scénario aux côtés de Peter Craig, The Batman agira comme un redémarrage de la franchise DC, réintroduisant le public au super-héros titulaire au cours de sa deuxième année de lutte contre le crime sous la cape et le capot emblématiques. Alors que la deuxième bande-annonce continue de garder les choses relativement proches de l’intrigue, il semble que Batman découvrira la corruption à Gotham City qui se connecte à sa propre famille tout en faisant face à un tueur en série terrifiant connu sous le nom de Riddler.

Avec Robert Pattinson comme Bruce Wayne/The Batman, Zoë Kravitz comme Selina Kyle/Catwoman, Paul Dano comme Edward Nashton/Riddler, Jeffrey Wright comme James Gordon, John Turturro comme Carmine Falcone, Peter Sarsgaard comme Gil Colson, Colin Farrell comme Oswald « Oz » Cobblepot/Penguin, et Andy Serkis dans le rôle d’Alfred Pennyworth, Le Batman est prévue pour le 4 mars 2022 aux États-Unis.

Kristen Stewart quant à elle sera prochainement vue dans le drame biographique Spencer. réalisé par Pablo Larraín et écrit par Steven Knight, Spencer trouve Stewart dans le rôle de Diana, princesse de Galles et détaille une période particulièrement mouvementée de la vie tragique du royal. Spencer devrait sortir en salles au Royaume-Uni et aux États-Unis le 5 novembre 2021. Cela nous vient avec l’aimable autorisation de Variety.

Sujets : Le Batman 2, Le Batman