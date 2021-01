Kristen Stewart jouera Lady Di dans Spencer: comparée à Emma Corrin

Kristen Stewart est celui choisi par Pablo Larrain pour interpréter le princesse Diana dans Spencer, le biopic à venir sur la femme emblématique. La nouvelle a généré toutes sortes de réactions et a également suscité des comparaisons avec Emma Corrin, la dernière actrice à jouer le personnage de la série Netflix, The Crown. Qui est le plus similaire?

La production de la bande partagée ce mercredi les premières images officielles de Stewart dans son rôle principal. Le réalisateur chilien sera accompagné de Steven Knight en tant qu’écrivain (qui est également le créateur de Peaky Blinders) dans un film qui se concentrera sur les vacances de Noël de la princesse avec la famille royale au domaine de Sandringham à Norfolk. comme elle décide de quitter son mariage avec le prince Charles.

Le projet progresse à pas de géant et le tournage aura lieu entre l’Allemagne et le Royaume-Uni. Le but est de sortir le film à l’automne nord de ce 2021, des mois après le 25e anniversaire de la mort de Diana. Jusqu’à présent, on sait que le reste du casting est composé de: Timothy Spall, Sally Hawkins et Sean Harris.

Kristen Stewart sera Lady Di dans Spencer (Neon)



Qui est Kristen Stewart?

L’actrice choisie est une Américaine de 30 ans qui a acquis une renommée internationale pour avoir joué le rôle de Bella Swan dans la saga Twilight. Il était également dans des films importants tels que Blanche-Neige et le chasseur, sur la route, Camp X-Ray, toujours Alice, égale et Américain Ultra. Personnellement, il maintient un profil très bas et n’a pas de réseaux sociaux.







Kristen Stewart ou Emma Corrin: Quelle actrice ressemble le plus à Diana?

Le choix de Stewart a suscité l’acclamation du public en raison de la ressemblance frappante avec la mère de Harry et William. Dans la même veine, ils ont également souligné sa similitude avec Corrin, qui a joué le personnage dans la quatrième saison de The Crown. « Je ne savais pas que Kristen Stewart était en fait Emma Corrin », était le ton des commentaires.

La principale différence réside dans l’âge du protagoniste. Alors que Corrin (25 ans) jouait le rôle de Diana dans sa jeunesse, Stewart aura la responsabilité de montrer un stade plus mature des Britanniques où il prend la décision finale de se séparer du prince de Galles.

Actrices qui ont joué Lady Di

Les deux actrices rejoindront le groupe restreint de femmes qui ont joué le rôle de la femme décédée en 1997. Elles avaient cet honneur: Naomi Watts, Genevieve O’Reilly, Caroline Bliss, Nicola Formby, Serena Scott Thomas, Julie Cox, Amy Seccombe, Lesley Harcourt et Bonnie Soper. En outre, Elizabeth Debicki est confirmé pour le rôle dans la cinquième saison de la série Netflix.