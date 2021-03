Kristen Stewart, identique à Lady Di dans la nouvelle photo de Spencer

Kristen Stewart est l’actrice qui donnera vie à Dame di dans son nouveau biopic. Réalisé par le cinéaste chilien, Pablo Larrain, ce film intitulé Spencer se concentre sur le fait de raconter comment était l’une des semaines cruciales de la vie de la princesse Diana. Cela se produit pendant les vacances à Windsor House, à Norfolk, en Angleterre.

Lady Di repense son présent en tant que membre de la famille royale britannique et est encouragée à se retirer. Là, elle décide qu’il est temps de mettre fin à son mariage avec lui. Prince Carlos.

Kristen Stewart: une nouvelle photo de l’actrice a été révélée sous le nom de Lady Di

Bien que nous ayons déjà vu l’une des premières photographies du protagoniste de crépuscule Quoi Diane, la dernière image est vraiment spectaculaire. L’interprète américain ressemble à la mère de Harry Oui William.

Kristen Stewart jouera Lady Di dans Spencer, le nouveau film de Pablo Larraín (Photo: IMDb)



Sur la carte postale, on peut voir l’actrice assise devant la caméra avec l’un des looks mythiques de la princesse: une élégante veste carrée et un t-shirt blanc. Spencer Il n’a pas encore de date de sortie, en fait, le tournage a commencé plus tôt cette année. On estime qu’en 2022, il pourra être vu à l’écran.

Le film génère de grandes attentes, car Larraín a une grande compétence lors de la réalisation de biopics. Il faut se rappeler que parmi sa filmographie se trouvent Jackie, l’histoire de Jacqueline Kennedy Oui Neruda, un film sur le célèbre poète chilien avec Gaël Garcia Bernal.