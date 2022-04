Kristen Stewart fête ses 32 ans : c’est l’adaptation qu’elle s’apprête à réaliser

célébrités

Kristen Stewart est une actrice populaire et talentueuse qui fait du bruit dans l’industrie hollywoodienne depuis des années. Maintenant, il va diriger son propre projet basé sur des événements réels.

© GettyKristen Stewart

Kristen Stewart Elle n’est pas une novice en matière d’industrie hollywoodienne, elle s’est fait connaître en 2002 pour son travail dans le cinéma. La salle de panique du talentueux cinéaste David Fincher, et depuis lors, a connu une ascension fulgurante avec des récompenses et même la nomination pour un Oscar et un Golden Globe. Inutile de dire que son rôle de Bella Swan dans la saga Crépuscule placez-la au centre de la scène.

Les films sur lesquels il a travaillé Kristen Stewart inclure : Spic, Catch the Kid, Zathura, Blanche-Neige et le chasseur, Camp X-Ray, Siempre Alice, Equals, Clouds of Sils Maria, Personal Shopper, Charlie´s Angels, Happiests Season et le récent Spencer où il personnifiait l’éternelle Lady Di. La carrière de l’actrice est hétéroclite et avec des films pour tous les goûts.

Kristen Stewart et son projet

Kristen Stewart Elle a également eu le plaisir de faire ses débuts en tant que réalisatrice avec le court métrage viens nager de 2017 et maintenant, juste en 2022 alors qu’elle a 32 ans, elle travaille sur un projet très personnel qui la verra à nouveau dans les coulisses du film intitulé La chronologie de l’eaubasé sur des événements réels concernant une femme très spéciale.

La chronologie de l’eau suivre la vie de Lydia Yuknavitch, l’une des écrivaines féministes les plus respectées au monde, qui a eu une jeunesse difficile pour développer sa sexualité, ce qui l’a remplie de conflits lorsqu’elle a réalisé qu’elle était attirée à la fois par les hommes et les femmes. Cette situation a conduit l’écrivain à un processus d’autodestruction et de dépendance qui menaçait de mettre sa vie en danger.

L’histoire choisie par Kristen Stewart Pour continuer sa carrière de cinéaste, il a un thème qui reste d’actualité avec un monde qui est traversé par la lutte des femmes qui cherchent à atteindre l’égalité des sexes et jour après jour, elles ont des réalisations à cet égard. Cette œuvre de Stewart semble être un pas dans cette direction et une autre réalisation de l’industrie cinématographique en faveur de l’acceptation de soi et de l’égalité.

