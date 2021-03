Kristen Stewart étourdit dans le rôle de la princesse Diana dans un nouveau regard sur Spencer

crépuscule Star Kristen Stewart continue de montrer sa ressemblance frappante en tant que princesse Diana dans une nouvelle image du drame à venir du réalisateur Pablo Larraín, Spencer, alors que la production du film déménage au Royaume-Uni pour la dernière partie du tournage. Avec la nouvelle image de Stewart en tant que Lady Di vient l’annonce que Poldark La star Jack Farthing incarnera le prince Charles. Farthing rejoint un casting qui comprend Kristen Stewart (Personal Shopper, Nuages ​​de Sils Maria), Le candidat aux BAFTA Award Timothy Spall (M. Turner, La fête), La candidate aux Oscars Sally Hawkins (La forme de l’eau, Paddington) et Sean Harris (Mission: Impossible – Fallout, Prométhée).

Plutôt que d’être un biopic simple, Spencer se concentrera plutôt sur un moment précis de la vie de la princesse Diana, qui a été décrit comme « un week-end critique au début des années 90 lorsque Diana a décidé que son mariage avec le prince Charles ne fonctionnait pas. » Se déroulant sur trois jours lors de l’une de ses dernières vacances de Noël dans la maison de Windsor dans leur domaine de Sandringham, Spencer voit Diana s’écarter d’un chemin qui la mettait en ligne pour devenir un jour reine. Décembre 1991: Le mariage du prince et de la princesse de Galles s’est refroidi depuis longtemps. Bien que les rumeurs d’affaires et de divorce abondent, la paix est ordonnée pour les festivités de Noël à Sandringham Estate. Il y a manger et boire, tirer et chasser. Diana connaît le jeu. Cette année, les choses seront bien différentes.

Communément, princesse Diana épousa le prince Charles en 1981, le couple divorçant en 1996. Les détails sordides de leur relation sont devenus très médiatisés dans le monde entier et, tragiquement, après s’être éloigné de ses responsabilités royales, l’ancienne princesse de Galles a été tuée dans un accident de voiture Paris en 1997, survenue alors qu’elle tentait de fuir les paparazzi. Bien qu’il soit peu probable que cet événement apparaisse dans Spencer, l’inévitabilité de la mort prématurée de la princesse Diana assombrira probablement le film dans une tristesse inquiétante.

Stewart a déjà discuté de son approche pour jouer un personnage public aussi emblématique, « Spencer est une plongée dans une imagination émotionnelle de qui Diana était à un tournant décisif de sa vie. C’est une affirmation physique de la somme de ses parties, qui commence avec son prénom: Spencer. C’est un effort pénible pour elle de revenir à elle-même, alors que Diana s’efforce de conserver ce que le nom de Spencer signifie pour elle. «

Spencer est dirigé par Pablo Larraín (Jackie, Neruda) et écrit par Steven Knight (Locke, Peaky Blinders). Le film est produit par Juan de Dios Larraín (Jackie, Une femme fantastique, Gloria) pour Fabula Films, Jonas Dornbach et Janine Jackowski (Une femme fantastique) pour Komplizen Film et lauréat du prix BAFTA et nominé aux Oscars Paul Webster (Anna Karénine, Expiation) pour Shoebox Films.

Larraín a offert un aperçu de son approche de Spencer, décrivant le film comme un conte de fées à l’envers et soulignant la nature sans précédent de l’approche de Diana envers la royauté et l’institution de la famille royale. «Nous avons tous grandi, du moins je l’ai fait dans ma génération, en lisant et en comprenant ce qu’est un conte de fées», a-t-il déclaré. « Habituellement, le prince vient et trouve la princesse, l’invite à devenir sa femme et finalement elle devient reine. C’est le conte de fées. Quand quelqu’un décide de ne pas être la reine, et dit: ‘Je préfère aller et être moi-même, « c’est une grande, grande décision, un conte de fées à l’envers. »

Tournage sur Spencer a eu lieu jusqu’à présent en Allemagne, mais va maintenant déménager au Royaume-Uni avant d’être emballé. Bien que le film n’ait pas encore de date de sortie officielle, un lancement à l’automne 2021 est prévu. 2022 marque le 25e anniversaire de la mort de Diana.

