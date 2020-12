Kristen Stewart était la raison pour laquelle les scènes de sexe de «  Twilight: Breaking Dawn  » ont dû être reshot

crépuscule et les trois livres qui ont suivi dans sa série ne sont notoirement pas sensuels. Écrit par Stephenie Meyer, ils laissent beaucoup à désirer en ce qui concerne le désirable, et cela pourrait avoir quelque chose à voir avec la religion de Meyer. Et il est également commercialisé auprès des adolescents et des préadolescents.

Quoi qu’il en soit, les films sont un peu plus vapeur, ne serait-ce que parce que vous pouvez réellement voir Edward Cullen et Bella Swan s’embrasser ou le voir l’attraper sur un lit ou quelque chose du genre. Mais reste; tout est classé PG-13. Et à cause de cette note, certains des La saga Twilight: Aube naissante – Partie 1 les scènes ont dû être refaites grâce à Kristen Stewart.

« The Twilight Saga » était assez apprivoisé en ce qui concerne les choses sexuelles

Réalisateur BILL CONDON, KRISTEN STEWART et ROBERT PATTINSON sur le tournage de THE TWILIGHT SAGA: BREAKING DAWN-PART 1 | Andrew Cooper 2011 Summit Entertainment, LLC

L’histoire d’amour d’Edward et Bella est l’une des histoires d’amour modernes les plus connues. Qu’on les veuille ou non, ce ne sont que des faits. Et ils sont plutôt conservateurs en matière d’affection physique. Cependant, ce n’est que parce qu’Edward a peur que le moindre mauvais tour de dents puisse tuer Bella. Il n’a pas tort, mais cela limite vraiment ce qu’ils peuvent faire.

Cela crée un environnement assez frustrant pour Bella, bien sûr, qui est une adolescente humaine. Et avec ça, les deux se marient à la condition qu’ils aient des relations sexuelles tant qu’elle est encore humaine. Edward accepte à contrecœur et cela se produit sur l’île Esme au large des côtes du Brésil.

Edward blesse Bella, mais seulement par des bleus et pas mortellement. Le reste appartient vraiment à l’histoire; Bella convainc Edward de s’en remettre, mais elle finit par tomber enceinte. Ce bébé démon finit par ne pas être du tout un démon, et il devient incontrôlable une fois que les Volturi n’ont découvert que la moitié de la vérité dans The Twilight Saga: Breaking Dawn – Partie 2

Les scènes de sexe de « Breaking Dawn » auraient dû subir des reprises à cause de Kristen Stewart

Cela dit, les deux parties de Aube naissante ont été les premiers films à montrer du sexe dans le crépuscule saga, et ça allait être intense. Parce que dans la première partie, il suffit de casser un lit, de faire éclater des oreillers et de faire une impression. Et dans la deuxième partie, Bella et Edward sont tous les deux des vampires donc c’est beaucoup plus intense.

Mais après le tournage The Twilight Saga: Breaking Dawn – Partie 1, le réalisateur Bill Condon a révélé à Celebuzz en 2011 que la coupe originale était trop risquée par rapport aux normes PG-13.

« [There are MPAA] directives sur les rapports sexuels poussés », a déclaré Condon, selon People. « [Kristen] y est très impliqué.

Quand ils sont revenus et l’ont refait, Condon a noté que la scène était «tellement plus sur la romance que sur l’action chaude et intense. «L’ajustement» était «simple» à faire, a-t-il dit.

«C’est presque clinique le genre de directives strictes [the MPAA] ont à propos de tout ce qui semble être », a déclaré Condon.

Avoir des relations sexuelles dans un film ‘Twilight’ ne semblait pas réel pour Stewart au début

C’était nouveau pour tout le monde – ceux de l’histoire et ceux qui la racontaient – il est donc logique qu’il y ait eu une sorte de courbe d’apprentissage. Stewart a déclaré à Glamour UK en 2011 que les scènes de sexe étaient également l’une des premières choses à faire.

«C’était tellement bizarre que nous n’avions même pas l’impression de faire une scène dans un crépuscule film », a déclaré Stewart à quel point il était étrange de filmer une scène comme celle-là dans ces personnages rapportés par MTV News. «J’étais comme, ‘Bella! Que faites-vous? Hou la la! Que se passe-t-il ici?!’ C’était très surréaliste.

Eh bien, il a gardé sa cote de PG-13, oreillers cassés et tout.

