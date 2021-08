Kristen Stewart est une princesse Diana dévastée dans First Spencer Poster

Neon a partagé la première affiche de leur prochain drame biographique sur la princesse Diana, Spencer, et c’est assez déchirant. Représentant la princesse du peuple, jouée dans le film par crépuscule et Acheteur personnel la star Kristen Stewart, dans une robe élaborée, Diana a été réduite au désespoir alors qu’elle s’assoit par terre et détourne le visage. L’affiche révèle également que Spencer est maintenant prévu pour sortir en salles aux États-Unis le 5 novembre 2021.

Chaque conte de fées se termine.

Kristen Stewart est Diana Spencer.

Un aperçu du SPENCER de Pablo Larraín.

Au cinéma le 5 novembre pic.twitter.com/EmN1csiMKA – NEON (@neonrated) 25 août 2021

Le vêtement brillant et étincelant frappe le fond noir et vide et indique sans aucun doute le voyage émotionnel à venir. Plutôt que d’être un simple biopic, Spencer se concentrera plutôt sur un moment précis de la vie de la princesse Diana, qui a été décrit comme « un week-end critique au début des années 90 lorsque Diana a décidé que son mariage avec le prince Charles ne fonctionnait pas ». Se déroulant sur trois jours lors de l’une de ses dernières vacances de Noël à la maison de Windsor dans leur domaine de Sandringham, Spencer voit Diana s’éloigner d’un chemin qui la mettait en ligne pour devenir un jour reine. Décembre 1991 : Le mariage du prince et de la princesse de Galles s’est refroidi depuis longtemps. Bien que les rumeurs d’affaires et de divorce abondent, la paix est ordonnée pour les festivités de Noël à Sandringham Estate. Il y a manger et boire, tirer et chasser. Diana connaît le jeu. Cette année, les choses seront bien différentes.

Infâme, princesse Diana a épousé le prince Charles en 1981, et le couple a divorcé en 1996. Les détails sordides de leur relation sont devenus très médiatisés dans le monde entier et, tragiquement, après s’être éloigné des responsabilités royales, l’ancienne princesse de Galles a été tuée dans un accident de voiture dévastateur à Paris en 1997, survenu alors qu’elle tentait de fuir les paparazzi. Bien qu’il soit peu probable que cet événement soit montré dans Spencer, l’inévitabilité de la mort prématurée de la princesse Diana obscurcira probablement le film dans une tristesse inquiétante.

Réalisé par Pablo Larraín et écrit par Peaky Blinders’ Steven Chevalier, Poldark la star Jack Farthing incarnera le prince Charles en face de la princesse Diana de Stewart, avec le casting de soutien composé d’Olga Hellsing en tant que Sarah, duchesse d’York, Thomas Douglas en tant que John Spencer, 8e comte Spencer, Ryan Wichert en tant que sergent-chef Wood, John Keogh en tant que Michael, Niklas Kohrt dans le rôle du prince Andrew et, curieusement, Amy Manson dans le rôle d’Anne Boleyn. Timothy Spall, nominé aux BAFTA Awards (M. Turner, la fête), nominée aux Oscars Sally Hawkins (La forme de l’eau, Paddington) et Sean Harris (Mission : Impossible – Fallout, Prométhée) jouera également dans des rôles non divulgués.

Kristen Stewart a déjà discuté de son approche pour jouer un personnage public aussi emblématique. « Spencer est une plongée dans une imagination émotionnelle de qui était Diana à un tournant décisif de sa vie », a-t-elle expliqué. « C’est une affirmation physique de la somme de ses parties, qui commence par son prénom, Spencer. C’est un effort déchirant pour elle de revenir à elle-même, alors que Diana s’efforce de conserver ce que le nom Spencer signifie pour elle. »

Spencer devrait avoir sa première mondiale en compétition au 78e Festival international du film de Venise le 3 septembre 2021, et devrait sortir en salles aux États-Unis le 5 novembre 2021 par Neon. Cela nous vient de Néon.

