Kristen Stewart est la princesse Diana dans le premier regard sur Spencer

Les producteurs derrière le prochain drame du réalisateur Pablo Larraín, Spencer, ont publié le premier aperçu de crépuscule et les anges de Charlie star Kristen Stewart comme la princesse Diana. Offrant un regard aux yeux de biche à l’horizon tout en portant un manteau rouge, un chapeau noir et un voile, Stewart ressemble étrangement à la princesse du peuple. Jackie le cinéaste Pablo Larraín dirigera Spencer à partir d’un script écrit par Peaky Blinders créateur Steven Knight. Plutôt qu’un simple biopic de la princesse Diana, Spencer suivra plutôt « un week-end critique au début des années 90 lorsque Diana a décidé que son mariage avec le prince Charles ne fonctionnait pas. »

Le drame se déroule sur trois jours lors de l’une de ses dernières vacances de Noël à la maison de Windsor dans leur domaine de Sandringham, et voit Diana «s’écarter d’un chemin qui la mettait en ligne pour être un jour reine». Le film mettra également en vedette le prince Charles aux côtés de Diana, ainsi que leurs deux enfants, le prince William et le prince Harry, mais on ne sait pas encore qui jouera ces rôles.

Célèbre, Diana et Charles se sont mariés en 1981, avant de divorcer en 1996, les détails sordides de leur relation devenant très médiatisés. Après s’être éloignée de ses responsabilités royales, l’ancienne princesse de Galles a été tuée dans un accident de voiture dévastateur à Paris en 1997, alors qu’elle tentait de fuir les paparazzi. Bien que cela ne soit pas affiché dans Spencer, l’inévitabilité de sa mort tragique drapera probablement le film d’une douleur inquiétante.

« Spencer est une plongée dans une imagination émotionnelle de qui Diana était à un tournant décisif de sa vie, » Kristen Stewart a dans une déclaration discutant du projet. « C’est une affirmation physique de la somme de ses parties, qui commence par son prénom; Spencer. C’est un effort pénible pour elle de revenir à elle-même, alors que Diana s’efforce de conserver ce que le nom de Spencer signifie pour elle. »

Le réalisateur Pablo Larraín a discuté de son approche Spencer en juin, décrivant le film comme un conte de fées à l’envers et soulignant la nature sans précédent de l’approche de Diana envers la royauté. «Nous avons tous grandi, du moins j’ai fait dans ma génération, en lisant et en comprenant ce qu’est un conte de fées. Habituellement, le prince vient et trouve la princesse, l’invite à devenir sa femme et finalement elle devient reine. C’est le conte de fées. Quand quelqu’un décide de ne pas être la reine et dit: « Je préfère aller et être moi-même », c’est une grande décision, un conte de fées à l’envers. «

Il a ensuite ajouté: « J’ai toujours été très surpris par cela et j’ai pensé que cela devait être très difficile à faire. C’est le cœur du film. Comment et pourquoi décidez-vous de faire cela? C’est une grande histoire universelle qui peut toucher des millions et des millions de personnes, et c’est ce que nous voulons faire. Nous voulons faire un film qui soit large, qui se connecte avec un public mondial qui s’intéresse à une vie aussi fascinante. «

Diana, princesse de Galles, a été récemment représentée par Emma Corrin dans la quatrième série de Netflix La Couronne. La performance de Corrin a été saluée par la critique, beaucoup se demandant si Stewart sera en mesure d’atteindre les mêmes sommets en Spencer.

Timothy Spall (M. Turner), Sally Hawkins (La forme de l’eau) et Sean Harris (Mission: Impossible – Fallout) ont récemment rejoint Kristen Stewart dans Spencer dans des rôles actuellement inconnus. le film est actuellement en tournage en Allemagne avant de déménager au Royaume-Uni, avec Spencer devrait être publié à l’automne. Cela nous vient de NEON.

