Kristen Stewart est fiancée à Dylan Meyer après deux ans de relation

Kristen Stewart a confirmé qu’elle était fiancée à Dylan Meyer lors d’une interview avec Howard Stern.

Kristen Stewart a révélé qu’elle était fiancée à sa petite amie de longue date Dylan Meyer après deux ans de fréquentation.

Kristen Stewart et le scénariste Dylan Meyer ont commencé à se voir en août 2019 et ils sont depuis inséparables. Dans une interview avec Howard Stern en novembre de la même année, Howard a demandé à Kristen si elle était amoureuse et elle s’est exclamée : « Oui… la réponse est oui ». Il a également interrogé Kristen pour savoir si elle était prête à proposer et elle a dit: « Je ne peux pas attendre ».

Maintenant, Kristen et Dylan sont réellement fiancés. Cependant, il s’avère que Dylan a proposé à Kristen au lieu de l’inverse.

Kristen Stewart se fiance à Dylan Meyer après deux ans de relation. Photo : @spillsdyllz via Instagram, Mike Marsland/WireImage

S’exprimant dans une toute nouvelle interview avec Howard Stern à propos de sa relation, Kristen a confirmé qu’elle et Dylan sont désormais fiancés. Kristen a laissé échapper: « Nous nous marions, nous allons totalement le faire. Je voulais qu’on me propose, alors je pense que j’ai très clairement défini ce que je voulais et elle l’a cloué. Nous nous marions, ça arrive. » Non, je ne pleure pas.

Kristen a tendance à être assez privée en ce qui concerne sa relation, mais Dylan publie parfois des aperçus de leur relation sur les réseaux sociaux. S’adressant à sa page Instagram en avril, Dylan a partagé une photo de Kristen avec leur chien de compagnie et la légende : « La vie est bien sûr plus douce avec cette jolie petite famille. Joyeux anniversaire, gamin. Tu me fais tomber les chaussettes. »

Félicitations Kristen et Dylan !

.

