« Si tu m’avais dit que nous allions faire cinq Twilights quand nous avons fait le premier ? Je ne t’aurais pas cru.

Kristen Stewart a expliqué ce qu’elle ressent vraiment à propos des films dans lesquels elle a joué et ce n’est pas une bonne nouvelle pour crépuscule.

Kristen Stewart joue dans des films emblématiques depuis des années. Elle est apparue pour la première fois en tant qu’enfant actrice dans des films acclamés par la critique comme Salle de panique et Dans la nature. Kristen a ensuite joué le rôle de Bella Swan dans crépuscule en 2008 et depuis lors, elle est devenue un nom familier. La femme de 31 ans a été félicitée pour ses performances dans tout, de Toujours Alice à Spencer.

Maintenant, Kristen a laissé échapper lequel de ses films elle aime et il s’avère qu’elle ne pense que cinq de ses films sont « vraiment bons ».

Kristen Stewart dit qu’elle n’a joué que dans « cinq très bons » films.

Dans une interview avec The Sunday Times, Kristen a déclaré que décider des rôles à jouer peut être un « total crapshoot » car il est difficile de dire ce qui finira par être bon. Elle a ensuite révélé: « J’ai probablement fait cinq très bons films sur 45 ou 50 films? Ceux que je dis, ‘Wow, cette personne a fait un beau travail de haut en bas!' »

Quant aux films qu’elle considère comme ses meilleurs, Kristen a choisi Nuage de Sils Maria et Acheteur personnel, tous deux dirigés par Olivier Assayas. En parlant d’eux, elle a déclaré: « J’adore les films d’Assayas. Il faudrait que je regarde ma liste de crédits, mais ils sont rares. »

Naturellement, crépuscule les fans ont des opinions différentes.

Kristen a ensuite ajouté: « Cela ne veut pas dire que je regrette l’expérience. J’ai seulement regretté d’avoir dit oui à quelques films et pas à cause du résultat, mais parce que ce n’était pas amusant. Le pire, c’est quand vous êtes dans au milieu de quelque chose et sachez que non seulement ce sera probablement un mauvais film, mais que nous nous préparons tous jusqu’à la fin. »

Et, alors que Kristen n’a pas précisé quels films elle déteste, elle a dit ceci à propos de Twilight : « Si vous m’aviez dit que nous allions faire cinq Crépuscules quand on a fait le premier ? Je ne t’aurais pas cru. » Faites-en ce que vous voudrez.

