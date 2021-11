Kristen Stewart confirme qu’elle est fiancée à Dylan Meyer

« Je voulais qu’on me propose, alors je pense que j’ai très clairement défini ce que je voulais et elle l’a cloué. Nous nous marions, ça arrive. »

Les rumeurs sur la romance entre Stewart et Meyer ont commencé lorsqu’ils ont été aperçus marchant ensemble main dans la main à Los Angeles, et cette spéculation s’est intensifiée lorsque Meyer a annoncé qu’elle quittait sa maison de 10 ans.

Juste un mois avant cela, l’écrivain – qui a été impliqué dans des projets comme Moxie et séries Netflix bisous bisous – avait écrit un message d’anniversaire à sa fiancée qui disait: « La vie est bien sûr plus douce avec cette jolie petite famille. Joyeux anniversaire, gamin. Tu me fais tomber les chaussettes. »

« Je me suis dit : ‘Où étais-je et comment ne t’ai-je pas connu ?’ Elle a vécu à Los Angeles avec ma vie d’une manière ou d’une autre, mais sans jamais converger ? »

Révélant la vitesse à laquelle leur relation a évolué, Stewart a poursuivi en disant: « Il était vraiment tard, et nous étions dans un bar de merde, et ses amis étaient là ou autre, et ils aiment sortir, et j’étais juste comme , ‘Oh mec, je suis foutrement amoureux de toi. C’est fait.