Kristen Stewart a eu du mal à lâcher la princesse Diana après le tournage de Spencer

Alors que beaucoup d’attention sur la famille royale britannique à la télévision s’est récemment concentrée sur les actions du prince Harry et de Meghan Markle à la suite de leur division Oprah interview, il y a eu un certain nombre d’autres drames et films de haut niveau mettant en vedette les Royals, y compris le drame Netflix souvent controversé La Couronne, qui s’est attiré les critiques de certains partisans de la famille pour leur prise semi-fictionnelle des drames environnants. Ainsi que la saison cinq de La Couronne, un autre drame à venir mettant en vedette Diana, princesse de Galles est le film de Kristen Stewart Spencer.

le crépuscule l’actrice joue la princesse dans l’un des moments charnières de sa vie, et Kristen Stewart a récemment parlé de ce que c’était que de jouer la royale bien-aimée, mais aussi de la difficulté de la laisser partir par la suite. Le film, réalisé par Pablo Larrain, raconte les événements d’un week-end autour de Noël au début des années 1990, au moment où elle a décidé de divorcer de son mari royal Charles et de se faire une vie en dehors de la monarchie britannique. Stewart a parlé du rôle et de ce qui a permis de représenter Diana.

« Elle compte beaucoup pour moi – mais tout est relativement nouveau parce que je viens de LA et que je n’ai pas grandi en Angleterre », a-t-elle déclaré à El Paso Inc. « Avant cela, elle n’était pas quelque chose qui était au premier plan de mon esprit, parce que je vivais si loin de tout. Maintenant, je ne peux pas arrêter de penser à elle. Je me demande souvent ce qu’elle penserait de ce qui se passe dans le monde en ce moment. Pour être honnête, j’ai maintenant consommé à peu près tout ce qu’il y a à consommer en termes de vidéos et d’interviews. J’ai regardé tout ce que vous pouviez entendre ou voir. Je vais même dormir avec. «

En préparation du rôle, Stewart a passé beaucoup de temps à rechercher tout ce qu’elle pouvait trouver sur la vie de princesse Diana, en lisant ses biographies et en regardant autant d’interviews et de séquences d’actualités la montrant telle qu’elle était au moment du divorce. Bien qu’elle ne soit pas britannique elle-même, Stewart a certainement fait tout son possible pour englober tout ce qui concerne l’apparence, le style et l’attitude de Diana dans sa performance, et comme tant d’autres Américains ayant joué des membres de la famille royale britannique, il était bien conscient des efforts qu’elle aurait besoin de mettre pour représenter avec précision la princesse.

Il est facile de voir à quel point passer autant de temps à plonger dans la vie de la princesse Di a laissé une impression durable sur la star, qui a admis se sentir désormais « protectrice d’elle ». Bien que nous ayons déjà vu une première image de Stewart dans le rôle, nous n’avons pas encore vu sa performance réelle, mais nous devons supposer à partir de l’attention qu’elle a mise à capturer les manières et l’accent de la princesse, elle va rejoindre les rangs. de ceux qui ont réussi à jouer Diana à l’écran dans le passé.

Le film devrait sortir plus tard cette année, mais nous n’avons pas encore de date officielle ni même de bande-annonce, mais nous nous attendons à en voir un très bientôt, le film étant déjà terminé. Cette nouvelle est originaire de CinemaBlend.

Sujets : Spencer