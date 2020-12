Kristen Stewart a déclaré que ses baisers «  Twilight  » n’avaient probablement pas remporté les MTV Movie Awards parce qu’ils étaient bons

Kristen Stewart a remporté tant de prix et joué dans tant de films aprèscrépuscule. Comme son nouveau film de vacances La saison la plus heureuse, qui a battu des records. Mais crépuscule restera certainement dans les mémoires pour être le film qui a lancé la carrière de Stewart. De plus, cela a duré un certain temps et lui a donné une tonne de MTV Movie Awards pour le meilleur baiser avec sa co-star (et son petit ami réel à l’époque) Robert Pattinson. Mais c’est probablement grâce à crépuscule et moins grâce à la qualité des baisers, avec le recul.

Kristen Stewart a partagé que les baisers d’Edward et Bella n’avaient pas remporté les MTV Movie Awards parce qu’ils étaient nécessairement bons

CONNEXES: L’une des chansons les plus emblématiques de « Twilight » est entrée dans le film grâce à Kristen Stewart

Comme indiqué ci-dessus, Stewart joue le rôle d’Abby dans le nouveau film de vacances de Hulu, La saison la plus heureuse, à propos d’une femme dont la petite amie, Harper – jouée par Mackenzie Davis – l’invite à venir chez sa famille pour Noël. Cependant, elle l’a fait de manière impulsive et ne leur en a pas encore parlé. Alors pendant cinq jours, Abby doit cacher le fait qu’elle est lesbienne et qu’elle sort avec Harper. Il a fait face à une controverse, mais a également eu l’une des meilleures ouvertures sur Hulu pour un film original.

Dans une interview avec Marie Claire le 1er décembre, Davis et Stewart ont joué à un jeu de « Connaissez-vous bien votre co-star? » et Davis devait deviner combien de Best Kiss MTV Movie Awards Stewart avait gagné pour La saga Twilight. Elle n’a pas compris correctement – la réponse est quatre – mais elle a dit qu’elle «voulait savoir quoi [Stewart] fait pour gagner le baiser. Stewart et Pattinson ont été nominés pour tous les films en plus Breaking Dawn Partie 2, et Stewart a également été nominé une fois avec Lautner pour Éclipse.

« Oh, encore une fois, probablement, un très mauvais baiser », a déclaré Stewart à propos de pourquoi elle et Pattinson ont gagné tant de fois. «Les gens ont vraiment aimé cette série. Ce n’était vraiment pas génial. Juste la lenteur. Stewart et Pattinson détiennent également le record du plus grand nombre de victoires consécutives pour ce prix.

L’audition de Stewart et Robert Pattinson était leur premier baiser dans Twilight

Comme Stewart l’a dit, cependant, ces moments étaient de gros contrats dans les films. Et, en fin de compte, le tout premier baiser d’Edward Cullen et Bella Swan crépuscule C’est en fait ce que la réalisatrice Catherine Hardwicke a choisi pour auditionner.

«Nous avons fait l’audition – la chimie a lu – ici [in her bed] pour voir si ces deux auraient de la chimie. Pour voir si leur baiser serait excitant et cool », a déclaré Hardwicke à MTV News dans sa maison en 2009 juste avant de remporter leur premier prix du meilleur baiser. Elle a décrit comment Stewart et Pattinson venaient de se rencontrer, mais que c’était un peu spontané exprès, pour vraiment voir si cette émotion brute était là.

Hardwicke a partagé que Stewart avait déjà joué le rôle de Bella et avait dû embrasser trois autres gars ce jour-là avant que Pattinson ne vienne pour l’audition.

« Il était un peu nerveux, parce que tout à coup, vous venez de rencontrer une fille et vous allez commencer à vous embrasser – et quelqu’un est en train de filmer », a déclaré Hardwicke. « [Pattinson] était vraiment sauvage sur la première prise – utilisez votre imagination.

Hardwicke aurait rappelé à Pattinson que la note de crépuscule allait être PG-13, rien de plus.

Stewart a parlé plus récemment de sa relation réelle avec Pattinson

Robert Pattinson et Kristen Stewart sur scène lors des MTV Movie Awards 2009 le 31 mai 2009 | Jeff Kravitz / FilmMagic

Ce n’est pas un secret à ce stade que Stewart et Pattinson sont sortis ensemble pendant leur temps en tant qu’Edward et Bella, se séparant juste avant le dernier épisode de Twilight: Breaking Dawn Partie 2, qui est sorti en 2012. Cependant, aucun d’eux n’a parlé de sa relation quand cela s’est produit, et Stewart n’a commencé à en parler que récemment.

«C’est tellement bizarre, en fait, d’être honnête à ce sujet. Il a été tellement consommé », a déclaré Stewart à Howard Stern sur Le spectacle Howard Stern en 2019.

J’ai cette peur que les gens supposent que peut-être que je suis, comme, vous savez – c’est une sorte d’attention-y, comme: « Oh, cool, tu es toujours, genre, poussant ce récit » ou autre chose. C’est comme, non, je n’ai jamais été autorisé à dire simplement ce qui s’est passé. Parce que j’étais tellement gêné de paraître comme un chercheur d’attention.

Stern a partagé son opinion que tomber amoureux d’une co-star sur le plateau était «la plus grosse erreur», mais Stewart vient de répondre qu ‘«il n’y avait rien [she] pourrait faire. »

Les deux ont, bien sûr, été séparés depuis longtemps et sortent actuellement avec des personnes différentes. Mais ils auront toujours crépuscule et leurs pop-corn dorés partagés.

CONNEXES: Il y a un énorme trou dans l’intrigue dans ‘Twilight: Breaking Dawn Part 2’ impliquant les visions d’Alice