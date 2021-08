Kristen Bell et Dax Shepherd disent qu’ils « attendent la puanteur » avant de baigner les enfants

Dax Shepherd et Kristen Bell sont les derniers parents à avoir rejoint le boycott de l’heure du bain.

Mardi, le couple s’est assis sur The View et a partagé son point de vue sur le sujet en ce qui concerne leurs enfants Lincoln, 8 ans, et Delta, 6 ans.

« Nous avons baigné nos enfants tous les soirs – avant d’aller au lit, c’est comme la routine », a déclaré Shepard, 46 ans. « Et puis d’une manière ou d’une autre, ils ont juste commencé à s’endormir seuls sans la routine, et par George, nous avons dû commencer à dire: » Hé, quand est-ce que tu les as lavés pour la dernière fois? « »

Bell, 41 ans, a ajouté « Ouais, nous oublions. »

Shepard a poursuivi en notant que « parfois cinq, six jours » passent sans que ses enfants soient lavés mais qu’ils ne sentent pas.

Ensuite, Bell a dû larguer sa propre bombe de vérité :

« Eh bien, ils le font parfois », a-t-elle partagé. « Une fois que vous sentez une bouffée, c’est la façon dont la biologie vous fait savoir que vous devez la nettoyer. »

L’acteur de « The Good Place » a déclaré qu’elle laissait Dame Nature prendre le relais et attendait l’arôme naturel.

« Il y a un drapeau rouge, car honnêtement, ce ne sont que des bactéries », a-t-elle déclaré. « Et une fois que vous avez attrapé la bactérie, vous devez vous dire: » Entrez dans la baignoire ou la douche. » Donc je ne déteste pas ce qu’ils font. J’attends la puanteur. »

L’American Academy of Dermatology Association recommande que les enfants âgés de 6 à 11 ans se baignent au moins une fois par semaine.

Plus tôt ce mois-ci, Ashton Kutcher et Mila Kunis ont ébouriffé certaines plumes parentales lorsqu’ils ont révélé leur philosophie parentale sur le bain des enfants Wyatt, 6 ans, et Dimitri, 4 ans, sur le podcast de Shepherd.

« Je n’étais pas ce parent qui baignait mes nouveau-nés. Jamais », a déclaré Kunis sur « Armchair Expert ».

« Voici le problème », intervint Kutcher, « si vous pouvez voir la saleté sur eux, nettoyez-les. Sinon, ça ne sert à rien. »

