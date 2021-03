Kristen Bell et Dax Shepard s’associent pour un nouveau jeu télévisé – voici les détails

Partenaires dans la vie et à l’écran!

Kristen Bell et Dax Shepard s’associent pour animer un nouveau jeu télévisé familial d’une heure sur NBC, «Family Game Fight».

Le duo marié sera également des concurrents de l’émission et sera chacun «adopté» par une famille de quatre personnes en compétition pour des prix en argent dans une série de jeux.

Bell et Shepard sont apparus dans des films ensemble, y compris «When in Rome» de 2010 et «Hit and Run» de 2012, mais c’est le premier projet télévisé qu’ils ont organisé ensemble.

«Pour l’un de nos premiers rendez-vous, j’ai invité Dax à une soirée de jeux chez moi avec un groupe d’amis», a déclaré Bell dans un communiqué de presse à propos de la nouvelle émission. «Il a dit qu’il était tombé amoureux de moi là-bas parce que j’étais une toute petite personne qui dirigeait tout le monde. Je suis tombée amoureuse de lui aussi parce que c’est une très grande personne qui pourrait diriger tout le monde, mais qui choisit de ne pas le faire. Je suis tellement excité d’accueillir « Family Game Fight » et de jouer toute la journée avec mon meilleur ami. «

«Kristen est mon être humain préféré avec qui travailler», a ajouté Shepard dans le communiqué. «Elle est la partenaire de scène la plus amusante, ludique et joyeuse que j’aie jamais eue. Elle est aussi incroyablement amusante à regarder.

Le nouveau spectacle est en partie inspiré par les sketches hilarants du couple sur « The Ellen DeGeneres Show ». Michael Rozman / Warner Bros.

La nouvelle série est en partie inspirée des singeries amusantes et compétitives du couple sur «The Ellen DeGeneres Show». La série sera co-produite par DeGeneres ainsi que Shepard et Bell, entre autres producteurs.

Le tournage aura lieu en mai et juin, selon le site Web du casting de l’émission, et l’émission recherche actuellement «toutes les combinaisons de familles, d’amis et de collègues».

Bell et Shepard sont mariés depuis 2013 et partagent deux filles, Delta, 6 ans, et Lincoln, qui fête ses 8 ans ce mois-ci.

Le couple est réputé pour sa franchise lorsqu’il s’agit de parler des hauts et des bas de leur relation.

En mars dernier, le couple a raconté comment ils se débrouillaient alors qu’ils étaient enfermés ensemble en quarantaine précoce, Bell plaisantant à Katie Couric en disant qu’ils étaient «à la gorge l’un de l’autre».

Mais le plus souvent, ils expriment leur amour l’un pour l’autre sur les réseaux sociaux.

«C’est mon jour préféré de l’année! Quand je peux célébrer la naissance de mon être humain préféré sur terre, et le gâter jusqu’à ce qu’il pourrisse! Bell a écrit dans un post Instagram pour l’anniversaire de son mari en janvier. «Celui qui s’engage pour la croissance est stupéfiant, dont l’honnêteté est admirable et qui me fait rire plus que quiconque. Je t’aime tellement, @daxshepard. «

Leur approche ouverte et honnête est ce qui les rend si appréciés des fans, selon Jenny Groom, vice-présidente exécutive du contenu non scénarisé, NBCUniversal Television et Streaming. (NBCUniversal est la société mère de 45secondes.fr.)

« Leur énergie est contagieuse, leur sensibilité comique vient si naturellement, et leur transparence sur leur relation est ce qui les rend si racontables et adorables », a déclaré Groom. « Family Game Fight » est né du véritable esprit compétitif, mais ludique et aimant que Dax et Kristen ont l’un envers l’autre. «