Kristen Bell dit que sa fille partageant le nom avec la variante de Covid est une « déception »

Parlant des luttes que de nombreuses personnes ont connues, elle a déclaré: « Équilibrer le travail, la parentalité et l’apprentissage en ligne pendant la pandémie, et surtout soutenir la santé mentale, c’était vraiment difficile. »

Elle a continué à révéler: « La thérapie a été importante pour nous pendant la pandémie. Nous comptons tous les deux sur elle, mon mari et moi, pour notre croissance personnelle et, finalement, pour apporter ce que nous apprenons individuellement dans la relation. »

« Nous avons expliqué que COVID était et pourquoi il existe et nous leur avons tout dit très tôt et nous leur avons simplement rappelé que nous avons plus de chance que la plupart des gens et que nous devons faire ce que nous pouvons pour aider les autres pendant cette période. »