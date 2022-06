Kristen Bell annonce « officiellement » La Reine des neiges 3

Suite aux commentaires de Congelé‘s Idina Menzel sur les progrès possibles sur Congelé 3, co-star Kristen Bell a ajouté à la spéculation que le troisième film de la franchise pourrait être en développement maintenant. Bell a fourni la voix d’Anna dans tous Congelé projets depuis la première du film original en 2013, mettant en vedette Menzel en tant que voix d’Elsa. Après avoir conquis le cœur d’une génération et livré quelques chansons parmi les plus grandes que Disney ait jamais produites dans leurs films, Congelé a grandi pour se diversifier et comprend des courts métrages télévisés et une comédie musicale de Broadway. Maintenant, tout le monde veut savoir si, ou plus probablement quand, nous pourrons voir un nouveau film.

FILM VIDÉO DU JOUR

Lors d’une récente interview sur L’émission de ce soir avec Jimmy FallonBell a fait une annonce surprenante que Congelé 3 était sur les cartes. Cependant, cette déclaration est accompagnée de la petite mise en garde qu’elle n’a aucune autorité pour révéler ou accepter de telles choses, mais c’est toujours le plus proche que nous allons obtenir jusqu’à une annonce officielle de Disney. Bell a dit à Fallon :

« Je voudrais annoncer officiellement, sans autorité, Frozen 3. Je sais qu’Idina a récemment dit qu’elle le ferait. Et j’ai l’impression que si nous sommes tous de la partie, qu’est-ce qu’on attend ? »

Il y a certainement beaucoup à considérer avant de sortir un troisième Congelé film. Bien que faire appel aux acteurs de la voix, qui, avec Bell et Menzel, incluent également Josh Gad et Jonathan Groff, ne sera clairement pas un problème, les plus grandes montagnes à gravir sont les films précédents eux-mêmes. Ayant établi une norme si élevée, Disney ne voudra pas sortir un film qui ne capture pas tout ce que les deux premiers films ont livré, et cela pourrait être un défi de taille.





congelés 3 Le succès consiste à livrer une histoire suffisamment bonne

Disney

Bien que vrai de chaque suite, Congelé 3 a besoin d’un scénario qui se développe sur les films précédents d’une manière qui semble nouvelle et fraîche mais pas forcée. C’est une tâche qui incombera à CongeléLes scénaristes Jennifer Lee et Chris Buck. L’année dernière, lorsqu’on lui a posé des questions sur un trio, la star Josh Gad a discuté de la possibilité d’un nouveau film et a noté qu’il devait y avoir une raison suffisante pour continuer, et il espérait que Lee et Buck avaient quelque chose qui entraînerait Congelé 3.

Congelé II s’est terminée par de nombreux changements survenus dans les personnages, Anna assumant désormais le rôle de reine d’Arendelle et Elsa assumant son rôle de gardienne des esprits magiques de la forêt. Quel genre de menace pourrait être posée aux sœurs pour les réunir à nouveau côte à côte est quelque chose qui déterminera la capacité du film à se connecter à nouveau émotionnellement avec le public.





Il a fallu six ans pour Congelé II sortir en salles, et compte tenu du temps perdu pour l’industrie du divertissement lors de l’arrêt de la pandémie de Covid, il pourrait encore y avoir quelques années à attendre avant de voir Elsa et Anna réunies à nouveau sur grand écran.