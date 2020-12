Krista Vernoff a mis en doute la continuité de Grey’s Anatomy

Grey’s Anatomy a prouvé une fois de plus qu’il était plus pertinent que jamais. La saison 17 maintient un niveau d’audience élevé avec 5,87 millions de téléspectateurs en moyenne depuis sa création le 12 novembre. Cependant, la série médicale n’a toujours pas son avenir défini et cela a été exprimé dans les dernières heures par son showrunner, Krista Vernoff. La réalisatrice a remis en question la continuité du programme, qu’a-t-elle dit?

Le premier indice a été donné par la protagoniste Ellen Pompeo en octobre, lorsqu’elle a déclaré que « cette année pourrait être » le dernier du spectacle. L’actrice Meredith, qui est également productrice de l’événement médical, a assuré que la décision « ne sera pas pris à la légère » par le nombre de personnes impliquées.

La série a toujours l’approbation du public et un sondage Spoiler avec plus de 1600 votes a indiqué que 89% des fans veulent qu’il y ait une saison 18. Ce qui s’est passé dans la tranche actuelle a encore plus attiré le public, mais l’état de santé grave dans lequel se trouve Meredith augmente la possibilité d’une fin soudaine de Grey’s Anatomy.

Meredith Gray est intubée par Covid-19 sur Grey’s Anatomy (ABC) saison 17



La saison 17 de Grey’s Anatomy sera-t-elle la dernière?

À cet égard, Vernoff a exprimé dans des conversations avec Variety et a indiqué qu’il ne sait toujours pas si la saison 17 sera celle qui conclut le programme emblématique: « Je ne sais pas est la réponse honnête. Je ne sais pas. Alors, j’ai planifié une saison phénoménale et planifié ce qui peut être une finale de saison ou ce qui pourrait être une finale de série. ».







La réalisatrice de 46 ans a confirmé que les épisodes actuels sont en préparation et que si nécessaire, elle décidera d’enregistrer la fin. Cependant, il a également souligné son désir de continuer au moins une autre année et a dit ce qu’il fallait pour terminer la série: « Je ne pense jamais que c’est vraiment fini tant que tout le monde ne me sent pas, tout le monde devra se réunir, m’asseoir et me dire que c’est vraiment fini. ».

De plus, il a annoncé que Patrick Dempsey réapparaîtrait dans le rôle de Derek Shepherd dans la saison en cours. « Vous reverrez McDreamy dans la seconde moitié de la saison »Il a assuré et admis qu’il n’y avait toujours plus d’acteurs qui reviendraient.