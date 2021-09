Krispy Kreme lance de tout nouveaux beignets au cidre de pomme

Krispy Kreme a une nouvelle saveur de beignet d’automne pour tous ceux qui ont déjà plus d’épices à la citrouille, mais cela ne durera pas très longtemps.

À compter d’aujourd’hui, la chaîne de beignes déploie trois beignets glacés au cidre de pomme pendant une semaine seulement (du 13 au 19 septembre), dans les magasins participants. Les clients peuvent choisir entre des gâteaux glacés au cidre de pomme, des kremes de cassonade fourrés originaux glacés au cidre de pomme et des beignets de gâteau glacés au cidre de pomme.

Krispy Kreme a fait un nouveau glaçage à partir de cidre de pomme et d’épices pour son beignet glacé au cidre de pomme et la variété fourrée est farcie d’un Kreme de sucre brun aéré. Dernier point, mais non le moindre, le Apple Cider Cake Donut est composé d’un gâteau au cidre de pomme et recouvert d’un glaçage au cidre de pomme.

La citrouille vole généralement la vedette à cette période de l’année et il y a beaucoup de friandises à la citrouille (en particulier chez Trader Joe’s), mais Krispy Kreme rejoint un nombre croissant d’entreprises qui sont déterminées à donner aux autres saveurs d’automne un peu de bien. attention méritée.

« Pumpkin Spice est génial, mais pourquoi s’arrêter là quand il y a tellement d’autres saveurs à l’automne. Pour aider tout le monde à vraiment adopter les goûts de la saison, nous ajoutons deux tout premiers glaçages inspirés de l’automne à notre populaire collection Pumpkin Spice – chacun ayant sa propre semaine ce mois-ci », a déclaré Dave Skena, directeur du marketing, Krispy Kreme. Libération.

Plus tard dans le mois (du 20 au 26 septembre), une saveur de glaçage à l’érable remplacera le cidre de pomme et inclura les variétés suivantes : glacé à l’érable, kreme à l’érable fourré original glacé à l’érable et beignets glacés à l’érable. Chaque gâterie sucrée sera enrobée d’un nouveau glaçage à base de vrai sirop d’érable et le beignet à l’érable glacé à l’érable est également farci de kreme à l’érable.

Plus tôt dans le mois (entre le 6 et le 12 septembre), la chaîne de beignets a également lancé les beignets aux épices à la citrouille en édition limitée suivants : Pumpkin Spice Original Glazed et Pumpkin Spice Original Filled Cheesecake. Le beignet au gâteau aux épices à la citrouille et le latte aux épices à la citrouille du magasin seront également disponibles jusqu’au 25 novembre.

Les aliments aromatisés au cidre de pomme gagnent certainement du terrain cette année et Oreo a annoncé cet été qu’il lancerait un biscuit Apple Cider Donut à base de Golden Oreos et d’une garniture aromatisée au cidre de pomme. Starbucks se lance également dans l’action des pommes et a récemment ajouté un Apple Crisp Macchiato à sa gamme de boissons.

Cela a été quelques semaines passionnantes pour les clients de Krispy Kreme et la chaîne a récemment annoncé qu’elle intensifiait ses efforts pour encourager les clients à se faire vacciner contre le COVID-19. La chaîne de beignets a organisé un événement d’une semaine « Show Your Heart » entre le 30 août et le 5 septembre et a offert deux beignets gratuits chaque jour aux clients qui ont présenté une preuve de vaccination. La société propose également une promotion en cours où elle offre aux clients vaccinés un beignet gratuit par jour pendant le reste de l’année.