Krispy Kreme fabrique un «  Mars Donut  » spécial pour célébrer l’atterrissage du rover Perseverance

La NASA se prépare à débarque son rover Perseverance sur Mars ce jeudi (18 février), et alors que le robot effectue une descente déchirante à travers l’atmosphère de la planète rouge, vous pouvez vous détendre et regarder l’action en ligne avec un traitement spécial.

Pour marquer l’occasion, Krispy Kreme proposera jeudi un beignet en édition extrêmement limitée qui ressemble à la destination du rover – Mars. Bien nommé le « Donut de Mars , « la création cosmique est remplie de crème au chocolat et trempée dans un glaçage au caramel qui a été teint pour ressembler à la planète rouge.

Persévérance a été lancée en juillet et n’est plus qu’à un jour d’atterrissage sur Mars. Le rover de la taille d’un SUV touchera un ancien lit de lac à l’intérieur du cratère de Jezero, où il recherchera des signes de la vie passée sur Mars tout en mettant en cache des échantillons pour le retour sur Terre lors de missions ultérieures.

Atterrissage du rover Perseverance Mars de la NASA: tout ce que tu as besoin de savoir

Livre de Mars: 22,99 € chez Magazines Direct En 148 pages, explorez les mystères de Mars. Avec la dernière génération de rovers, d’atterrisseurs et d’orbiteurs se dirigeant vers la planète rouge, nous découvrons encore plus de secrets de ce monde que jamais. Découvrez son paysage et sa formation, découvrez la vérité sur l’eau sur Mars et la recherche de la vie, et explorez la possibilité que le quatrième rocher du soleil soit un jour notre prochaine maison. A lire : Quand, où et comment voir les planètes dans le ciel nocturne de 2021

En plus de sa suite d’instruments scientifiques et de caméras, le rover porte également les noms de 11 millions de personnes du monde entier, qui se sont inscrites via la NASA. « Envoyez votre nom sur Mars « . Et Krispy Kreme a une promotion spéciale en magasin pour ces gens: des beignets gratuits!

C’est vrai: si vous apportez votre carte d’embarquement jeudi, Krispy Kreme vous donnera un Mars Donut gratuit. Est-ce que c’est doux?

Selon Krispy Kreme’s site Internet , vous pouvez trouver le délicieux beignet à certains endroits aux États-Unis et au Canada. La friandise galactique est disponible pour les précommandes ainsi que pour les collectes le même jour le jeudi uniquement.

