Kris Jenner brise le silence sur le divorce de Kim Kardashian par Kanye West

Dans une interview exclusive avec Le spectacle Kyle & Jackie O le jeudi 18 mars, Kris a parlé du divorce de sa fille d’avec son mari rappeur après six ans de mariage.

«La bonne chose à propos de notre famille est que nous sommes là l’un pour l’autre et que nous nous soutenons et que nous nous aimons beaucoup, donc tout ce que je veux, c’est que ces deux enfants soient heureux.

« Et je veux que les enfants soient heureux. C’est le but. »

Elle a ajouté: « Je pense que nous voulons tous cela pour nos familles, juste pour pouvoir avoir l’amour et l’appréciation les uns des autres, et que tout le monde va bien. C’est ce que vous voulez en tant que maman. »

Elle avait également demandé la garde légale et physique conjointe de leurs quatre jeunes enfants.

Quant à savoir si le divorce servira ou non d’intrigue pour la dernière saison de L’incroyable famille Kardashian, Kris a joué timidement sur les détails.

"C'était beau et touchant": Comment "Franziska" a vécu sa renaissance "Tatort"

A lire : "C'était beau et touchant": Comment "Franziska" a vécu sa renaissance "Tatort"

« Et je pense que vous pourriez apprendre certaines choses dans l’épisode final, je ne serais pas surpris – même si je n’ai pas vu la série, mais je me souviens d’avoir tourné des scènes. Et oui, je pense que ça devrait être assez intéressant. »