Kris Jenner a un énorme béguin pour Keanu Reeves, elle a déjà envisagé de lui offrir un cadeau inhabituel pour la Saint-Valentin

Corey Gamble détient peut-être la clé du cœur de Kris Jenner, mais il n’est pas le seul homme sur lequel elle a les yeux fixés.

Il y a quelques années, la matriarche Kardashian a révélé dans un épisode de L’incroyable famille Kardashian qu’elle a un énorme béguin pour La matrice star, Keanu Reeves. Même si elle sortait avec Gamble à l’époque, Jenner n’a pas hésité à dire qu’elle avait le chaud pour Reeves. Elle a même envisagé d’envoyer à l’acteur un cadeau spécial pour la Saint-Valentin afin qu’il sache à quel point elle est amoureuse de lui.

Kris Jenner et Keanu Reeves | Kevin Winter / Getty Images; Steve Granitz / WireImage

Kris Jenner n’a pas caché son admiration pour Keanu Reeves

Il y a beaucoup de gens coupables d’avoir écrasé durement Reeves, et Jenner en fait partie.

En 2015, le célèbre momager a révélé sur KUWTK qu’elle est totalement amoureuse de l’acteur nominé aux Oscars. Bien qu’elle n’ait pas partagé depuis combien de temps elle avait le béguin pour Reeves, Jenner a fait connaître son admiration pour lui tout en se demandant si elle devrait lui envoyer un cadeau spécial.

Keanu Reeves | Jeff Kravitz / FilmMagic

EN RELATION: Jada Pinkett Smith a admis qu’elle et Keanu Reeves « n’avaient aucune chimie » lorsqu’elle a auditionné pour « The Matrix »

Au cours de l’épisode, Jenner a demandé à Bruce Jenner (maintenant connu sous le nom de Caitlyn Jenner) par téléphone s’il pensait que ce serait bizarre si elle envoyait le La vitesse acteur des chaussettes personnalisées pour la Saint-Valentin.

«Robert [Kardashian] a conçu des chaussettes pour la Saint-Valentin. Pensez-vous que ce serait une erreur si j’envoyais à Keanu Reeves une paire de chaussettes portant la mention «Mon petit ami»? » elle a demandé à son ex.

Bien que nous ne puissions pas voir l’expression de l’ancien olympien à cette question, nous supposons qu’il y avait un joli coup d’œil épique.

Kris Jenner est prêt à emmener Keanu Reeves à un rendez-vous

Ouvrir à propos de son béguin pour Reeves n’était pas une première pour Jenner.

Quelques mois avant le KUWTK épisode diffusé, la maman a déclaré à Us Weekly que «Keanu Reeves est vraiment mignon.» Elle a également partagé qu’elle envisagerait de sortir l’acteur à un rendez-vous si l’occasion se présentait.

Bien que Jenner n’ait pas eu la chance de déguster du vin et de dîner son béguin pour les célébrités, nous avons le sentiment que si elle devait sortir avec Reeves, ils s’entendraient bien!

Bien qu’il puisse sembler qu’ils n’aient pas grand-chose en commun, les deux sont des personnes assidues qui ne plaisantent pas dans leur carrière. Ce sont également deux des célébrités les plus élitistes d’Hollywood, alors trouver des choses sur lesquelles se lier serait un jeu d’enfant.

À ce stade, une relation entre Kris Jenner et Keanu Reeves pourrait ne pas se produire

Bien qu’une romance entre Jenner et Reeves soit épique, il n’est pas trop prometteur que les deux soient jamais impliqués de manière romantique.

Actuellement, Jenner est en relation avec le directeur musical Corey Gamble, avec qui elle sort depuis six ans. Bien qu’il y ait eu beaucoup de spéculations sur la question de savoir si les deux se marieraient un jour, Jenner a clairement indiqué qu’elle ne voulait pas emprunter cette voie une troisième fois.

«Vous savez, je l’ai fait deux fois et cela n’a pas très bien fonctionné. Alors je ne sais pas. On ne sait jamais », a-t-elle expliqué lors d’une apparition sur Le spectacle Ellen DeGeneres en 2017. «Je vais prendre une page du livre de Goldie et Kurt, ou de Kourtney [Kardashian] livre. Je pense juste que tant que les choses se passent si bien, pourquoi le déranger?

EN RELATION: Kris Jenner et Corey Gamble pourraient vivre heureux pour toujours, selon les fans

Pendant ce temps, Reeves sort avec l’artiste Alexandra Grant, basée à Los Angeles, qu’il connaît depuis 2009.

Quelques années après avoir collaboré à un livre et créé ensemble une maison d’édition, le couple a rendu public leur romance en novembre 2019 au LACMA Art + Film Gala présenté par Gucci à LA.

Depuis lors, les deux hommes ont marché ensemble sur des tapis rouges et ont été aperçus en train de partager de douces baisers en public à plus d’une occasion.

Alors que Reeves est restée silencieuse sur sa relation avec Grant, l’artiste s’est ouverte à Vogue en mars 2020 sur l’attention qu’elle a reçue une fois qu’ils ont rendu publique leur relation.

«Je pense que toutes les personnes que je connaissais m’ont appelé la première semaine de novembre, et c’est fascinant», a-t-elle déclaré. « Mais la question que je me pose dans tout cela est: » Quelle est l’opportunité du bien? « »