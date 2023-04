Kraven the Hunter CinemaCon Footage révèle la sauvagerie classée R, la violence sanglante et le rhinocéros

La première bande-annonce du prochain épisode de Sony dans leur Homme araignée univers partagé dérivé, Kraven le chasseur, a maintenant été diffusé dans le cadre de l’événement CinemaCon en cours. Et cela semble assez sauvage. Bien que nous n’ayons pas la bande-annonce ici, nous avons une description détaillée taquinant le niveau de violence imbibé de sang qui sera affiché lorsque Kraven le chasseur débarque dans les salles plus tard cette année.





« Même de loin, j’ai toujours le privilège de présenter la toute première séquence de Kraven le chasseur montrée n’importe où », a déclaré la star Aaron Taylor-Johnson par message vidéo lors de l’événement. Décrit comme étant « fortement ancré dans le monde réel », Kraven le chasseur a maintenant été confirmé comme étant une histoire d’origine pour le personnage de Marvel, et sera classé R. Une note que les images révèlent sera très nécessaire.

Présentant toutes sortes d’attaques brutales menées par le méchant / anti-héros titulaire, les images présentées à CinemaCon montrent Kraven de Taylor-Johnson déchirant la chair des visages de ses ennemis avec ses dents avant de les cracher vers la caméra. Révélant que Taylor-Johnson portera le costume familier de peau de lion dans le film, Kraven le chasseur trouvera le personnage massacrant des gens à gauche et à droite, posant des pièges violents, utilisant des lances et des arbalètes, et parfois courant et se déplaçant à quatre pattes.

En plus de toute la violence et des bombes F apparentes, Kraven le chasseur comprendra également un autre Homme araignée méchant, le rhinocéros. S’injectant un sérum dans la séquence, il demande « tu ne veux pas savoir pourquoi ils m’appellent The Rhino? » à la fin du métrage.

Bien sûr, la dernière fois que le public a vu The Rhino sur grand écran, il était Paul Giamatti dans un costume de robot géant. Cela ressemble Kraven le chasseur offrira quelque chose d’un peu plus traditionnel et familier aux fans de bandes dessinées.





Kraven the Hunter devrait débarquer dans les salles en octobre

Sortie de Sony Pictures

Réalisé par JC Chandor (Triple frontière, une année des plus violentes) d’après un scénario d’Art Marcum & Matt Holloway et Richard Wenk, Kraven le chasseur dira l’origine du personnage de Marvel. Créé par Stan Lee et Steve Ditko pour « The Amazing Spider-Man #15 » en 1964, Sergei Kravinoff a été élevé en Russie à l’époque de la Révolution russe, et après avoir passé du temps au Kenya, trouve une affinité pour la chasse. Après avoir reçu une mystérieuse potion à base de plantes qui améliore sa force, sa vitesse et ses sens, Kraven se lasse de la chasse au gros gibier et est attiré par Spider-Man, devenant lentement obsédé par le fait d’être l’homme qui attrapera le sympathique crawler du quartier.

Kraven le chasseur sera dirigé par Aaron Taylor-Johnson en tant que personnage principal. Le Principe star sera rejoint la sortie de Sony par les goûts d’Ariana DeBose (West Side Story) comme Calypso, Fred Hechinger (L’oeil bleu pâle) dans le rôle de Dmitri Smerdyakov alias Chameleon, ainsi que Christopher Abbott, Alessandro Nivola, Levi Miller et Russell Crowe, lauréat d’un Oscar.

Kraven le chasseur devrait sortir aux États-Unis le 6 octobre 2023. La première bande-annonce de Kraven le chasseur est maintenant confirmé pour ses débuts cet été.