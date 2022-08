Kraven the Hunter : Alessandro Nivola parle de son rôle de méchant dans le film

Sony se prépare pour une autre version de Marvel après Morbiuset les fans espèrent Kraven le chasseur foires mieux que certains des travaux antérieurs de Sony. Le film, avec Aaron Taylor-Johnson, devrait sortir le 13 janvier 2023 et suivra l’immigrant russe Sergei Kravinoff en mission pour prouver qu’il est le plus grand chasseur du monde.

Plus tôt cette année, Alessandro Nivola a été annoncé comme l’un des antagonistes du film, avec Christopher Abbott le rejoignant peu de temps après. De plus, Fred Hechinger s’est engagé comme un autre méchant dans le prochain film, avec trois antagonistes principaux maintenant dans le film. Cependant, le rôle de Nivola reste un mystère, et le personnage exact qu’il joue au sein de Spider-Man l’univers partagé est inconnu. Lors d’une interview avec The Hollywood Reporter, Nivola a parlé de son travail sur Kraven le chasseur et pourquoi il préfère tourner sur place plutôt que sur un écran vert.

FILM VIDÉO DU JOUR

« Ces films ont tous une certaine formule, mais JC a dit qu’il voulait tout tourner sur place. La capacité physique des personnages du film est également plus ancrée dans la réalité. Les gens ne volent pas ou quoi que ce soit. JC décrit comme l’athlète olympique le plus incroyable que vous ayez jamais vu. De plus, le rôle, que je ne suis pas encore autorisé à divulguer, n’était qu’une véritable opportunité d’acteur pour moi. Vous verrez. C’est juste une grande partie de personnage, et Je n’ai pas eu à faire de CGI. Je n’ai pas eu à faire d’écran vert. Je ne me transforme physiquement que dans les derniers instants du film, donc c’est juste un rôle de méchant classique. Il avait un rôle très intéressant et complexe. la psychologie et l’histoire personnelle sur lesquelles s’appuyer, et le film a un saut dans le temps, donc le personnage change beaucoup de la façon dont il est au début du film. C’était autant une opportunité d’acteur que n’importe quel autre film que j’ai ai fait, et je n’ai pas eu à me contenter de porter une tenue en spandex ou quelque chose comme ça »

Nivola est heureuse de ne pas faire le film de super-héros typique, et l’acteur ne mettra pas de collants de si tôt. Cependant, les fans attendent avec impatience Kraven le chasseurcar le film doit être un succès au box-office après le tristement célèbre Morbius fiasco.

Sony a un programme chargé à venir

Bandes dessinées Marvel

Sony a lentement étoffé son univers partagé Spider-Man sans inclure le héros titulaire lui-même. En 2018, Venin fait son chemin vers les théâtres, avec Tom Hardy et Michelle Williams. Le film a reçu des critiques médiocres, cependant, ce fut un succès au box-office, rapportant 856 millions de dollars sur un budget de 100 millions de dollars. Venom : qu’il y ait carnage a été sorti trois ans plus tard avec la co-vedette Woody Harrelson. La suite a reçu des critiques négatives, avec un retour au box-office décroissant de 506 millions de dollars.

Enfin, plus tôt cette année, Morbius a été sorti, recevant des critiques épouvantables et 163 millions de dollars au box-office sur un budget de 75 millions de dollars. Le film est devenu un mème, provoquant une réédition en salles qui, une fois de plus, a échoué. Le film principal de Jared Leto a été un échec massif pour Sony, et la société compte beaucoup sur ses futures sorties.

À part Kravenquelques films confirmés en préparation sont Spider-Man : à travers le Spider-Verse, qui est sûr de bien fonctionner, même s’il ne fait pas partie de l’univers de l’action réelle. En outre, Madame Web, Les six sinistres film, et un Chat noir les films sont tous en développement chez Sony, et le studio compte sur les films pour bien faire fonctionner leur univers commun. Mais pour l’instant, il faut attendre Kraven le chasseurle prochain film de l’univers de Spider-Man.