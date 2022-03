Kraven le chasseur recrute l’étoile Catch-22 Christopher Abbott en tant que méchant principal

Le casting du prochain Sony Homme araignée retombées, Kraven le chasseurse rapproche rapidement, avec Attrape-22 la star Christopher Abbott rejoint le projet de film de bande dessinée en tant que méchant principal, The Foreigner. Révélé par Deadline, The Foreigner est un maître assassin et l’un des plus grands adversaires de Spider-Man dans les pages de Marvel Comics.

Christopher Abbott se battra dans Kraven le chasseur avec Principe et Déchirer, foutre une branlée star Aaron Taylor-Johnson, qui dirigera le film dans le rôle-titre. Le casting d’Abbott arrive rapidement après les récents ajouts d’Ariana DeBose, nominée aux BAFTA, qui jouera le rôle de la sorcière, Calypso; Les nombreux saints de Newark la star Alessandro Nivola qui a été choisie pour un rôle de méchant inconnu ; et Lotus blanc star Fred Hechinger dans le rôle du frère de Kraven, qui devient le supervillain The Chameleon. Gladiateur la star Russel Crowe figurera également dans Kraven le chasseuravec des rapports récents affirmant qu’il jouera le père du personnage principal.

Abbott est connu pour ses projets sur grand et petit écran tels que Martha Marcy May Marlene, A Most Violent Year, It Comes at Night, First Man, Possessor, The Sinner, et Attrape-22. Quant à son personnage The Foreigner, il combat Spider-Man depuis 1986 et a entraîné son corps à être au sommet de la force humaine d’un homme de son âge, de sa taille et de sa corpulence, en plus d’être un expert de toutes les manières. d’armes à feu et d’armes de mêlée.

Sortie de Sony Pictures

Détails spécifiques de la parcelle pour Kraven le chasseur sont largement inconnus à l’heure actuelle, mais on s’attend à ce que le film suive les traces des autres films Sony Marvel Venin et Morbius, racontant l’histoire d’origine du supervillain bien-aimé. Donc, Kraven le chasseur devrait suivre les exploits du personnage Marvel créé par Stan Lee et Steve Ditko pour « The Amazing Spider-Man #15 » en 1964.

Né Sergei Kravinoff, Kraven a grandi en Russie à l’époque de la Révolution russe. Après avoir trouvé un emploi au Kenya, Kraven a commencé sa carrière en utilisant les outils typiques du chasseur, mais au fil du temps, il a développé une préférence pour abattre les gros animaux à mains nues. Après avoir rencontré un sorcier vaudou nommé Calypso, Kravinoff reçoit une potion à base de plantes qui améliore sa force, sa vitesse et ses sens, tout en prolongeant sa vie. Finalement, Kraven se lasse de la chasse au gros gibier et est attiré par Spider-Man, devenant lentement obsédé par le fait d’être l’homme qui attrapera le sympathique crawler du quartier.

La prochaine étape dans l’univers partagé de Sony est Morbius. Réalisé par Daniel Espinosa et écrit par Matt Sazama et Burk Sharpless, Morbius met en vedette Jared Leto dans le rôle de Michael Morbius aux côtés de Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Al Madrigal et Tyrese Gibson.

Morbius transformera Jared Leto en l’un des personnages les plus convaincants et les plus conflictuels de l’univers Sony Spider-Man. Dangereusement atteint d’une maladie sanguine rare et déterminé à sauver d’autres personnes subissant le même sort, le Dr Morbius tente un pari désespéré. Alors qu’au premier abord cela semble être un succès radical, une noirceur en lui se déchaîne. Le bien l’emportera-t-il sur le mal – ou Morbius succombera-t-il à ses nouvelles envies mystérieuses ?

