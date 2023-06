Kraven le chasseur contre Spider-Man face à face taquiné par Aaron Taylor-Johnson

La star de Marvel, Aaron Taylor-Johnson, a taquiné une confrontation entre Kraven le chasseur et Spiderman. Suite à la sortie de la première bande-annonce du spin-off de Sony Spider-Man, Taylor-Johnson s’est tourné vers les médias sociaux pour inciter le webslinger, déclarant « Spider-Man … je viens pour vous », aux côtés d’une image menaçante de lui-même. en tant que méchant titulaire de Spidey. Vous pouvez consulter l’avertissement de Taylor-Johnson ci-dessous.







Sony Pictures/@aarontaylorjohnson

Bien qu’il n’y ait aucun signe de Spider-Man lui-même dans la récente bande-annonce de Kraven le chasseur, il y a des indices que sa présence se fera sentir, notamment dans une scène où des dizaines d’araignées tombent sur ce qui ressemble à un Kraven terrifié. La peur des araignées pourrait-elle être ce qui conduit Kraven à finalement décider de traquer le crawler de quartier préféré de tout le monde?

Kraven le chasseur fait partie de la série dérivée Spider-Man de Sony Pictures, qui a jusqu’à présent présenté des personnages comme d’autres méchants-slash-anti-héros Venin et Morbius. Jusqu’à présent, il y a eu une poignée de noms et d’indices vers Spider-Man lui-même, mais le personnage n’a encore engagé aucun de ces personnages. Quelque chose que beaucoup conviendraient a été un peu choquant. De toute évidence, Taylor-Johnson est prêt à en découdre avec Spider-Man, mais plusieurs questions demeurent. Est-ce que cela arrivera réellement? Et de quelle itération de Spider-Man s’agira-t-il ?

Aaron Taylor-Johnson est Kraven le chasseur

Sony

Basé sur le super-vilain Marvel du même nom, qui a été créé en 1964 par les icônes de la bande dessinée Stan Lee Steve Ditko, Kraven le chasseur racontera l’histoire viscérale de comment et pourquoi l’un des méchants les plus emblématiques de Marvel est né. Avant sa célèbre vendetta avec Spider-Man, Kraven le chasseur trouve que le personnage acquiert divers super pouvoirs et un lien avec le règne animal, utilisant les deux pour traquer ceux qu’il croit être les vrais méchants.

Confirmé comme étant la première sortie classée R dans le spin-off de Sony Spider-Man, Kraven le chasseur promet d’apporter toutes sortes de sang et de violence à ces manigances de bande dessinée. Une violence qui ne manquera pas d’inquiéter Spider-Man si jamais les deux se rencontrent sur grand écran.

Aaron Taylor-Johnson n’est pas étranger aux rôles de films de bandes dessinées, ayant joué dans des films comme Kick-Ass, Avengers : L’Ère d’Ultron, et L’homme du roiavec Kraven le chasseur le voir ouvrir la voie en tant que Sergei Kravinoff alias Kraven le chasseur. Le reste de la distribution comprend Ariana DeBose, lauréate d’un Oscar (West Side Story) dans le rôle de Calypso, une prêtresse vaudou et l’amoureux de Kraven et oscarisé Russell Crowe (Gladiateur, homme d’acier) en tant que père de Kraven.

Aux côtés de Kraven, Kraven le chasseur présentera plusieurs autres méchants de Spider-Man, dont Fred Hechinger (L’Œil Bleu Pâle, Gladiator 2) en tant que Dmitri Smerdyakov alias Le Caméléon, un maître du déguisement et le demi-frère de Kraven ; Alexandre Nivola (Les nombreux saints de Newark) comme Aleksei Sytsevich alias The Rhino; et Christopher Abbott (Possesseur, ça vient la nuit) comme antagoniste principal, l’Etranger.

Kraven le chasseur devrait sortir aux États-Unis le 6 octobre 2023.