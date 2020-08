Krautli est le nouveau distributeur de Blaupunkt au Portugal

Texte: Carlos Moura

Date: 31 août 2020

Krautli Portugal est le nouveau distributeur officiel de Blaupunkt, une marque spécialisée dans les solutions d’infodivertissement et multimédia. L’un des nouveaux produits est la réinterprétation moderne du modèle 1986 «Bremen SQR».

La marque allemande de solutions d’infodivertissement et multimédia Blaupunkt a commencé à être distribuée dans notre pays par Krautli Portugal.

Avec cette incorporation, Krautli Portugal renforce son portefeuille de produits, ainsi que sa position de fournisseur mondial de marques haut de gamme dans le secteur de l’après-vente.

Fondé en 1924, Blaupunkt a commencé son programme avec la production d’écouteurs et de récepteurs. Six ans plus tard, il a commencé à vendre des autoradios.

Actuellement, la gamme de produits multimédias de Blaupunkt comprend des radios, des haut-parleurs, des systèmes d’aide à la conduite et des systèmes de navigation.

Recréation de l’emblématique SQR de Brême

Blaupunkt a été responsable d’un grand nombre d’innovations, à savoir les systèmes multimédias 1-DIN et 2-DIN pour voitures, camions et caravanes, haut-parleurs, ainsi que tous les types d’accessoires radio (antennes, câbles, etc.) et caméras vidéo. tableau de bord.

Les systèmes sont équipés des dernières technologies et permettent la connectivité avec les smartphones. Ils offrent même la possibilité de refléter l’écran d’un smartphone iOS ou Android directement sur l’écran du système multimédia.

Parmi les caractéristiques distinctives des produits Blaupunkt, le design très simple se démarque et certains modèles sont devenus de véritables objets de culte. Un de ces modèles était le Blaupunkt «Bremen SQR» de 1986.

Blaupunkt Rome 990

La marque allemande promeut la réinterprétation du populaire autoradio 1-DIN, combinant les USP du modèle des années 80 avec de nouvelles technologies et fonctions. Le résultat était «Bremen SQR 46 DAB».

Le nouveau modèle a une profondeur adaptée aux Youngtimers avec des tiroirs d’installation plus courts.

