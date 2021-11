Kratos, Nathan Drake, plus de camée dans la promo de la Ligue des champions

Abonnez-vous à Push Square sur

Mise à jour 2 : Sony a maintenant publié une vidéo officielle de ses nouveaux identifiants de la Ligue des champions, qui comprend un tas de clips inédits mettant en vedette Nathan Drake, entre autres. Vous pouvez le regarder ci-dessus.

Mise à jour 1 : Oups ! On dirait que nous avons doublé cette histoire – c’est ce que cet auteur obtient pour prendre un jour de congé. Quoi qu’il en soit, vous pouvez regarder un tas d’autres publicités, mettant en vedette Aloy d’Horizon Forbidden West et d’autres par ici.



Histoire originale : Pour ceux d’entre vous qui ne le savent pas, la Ligue des champions est la plus grande compétition de clubs d’Europe, où les meilleures équipes du continent s’affrontent pour l’un des plus gros prix du football. Pendant des décennies, PlayStation a été l’un des principaux partenaires de la compétition, et en plus des panneaux publicitaires autour du terrain, cela lui donne également de courtes petites publicités entre les pauses publicitaires.

L’UEFA, l’organisateur du tournoi, exige que ces spots aient un thème footballistique – et ce clip God of War Ragnarok qui tourne en Russie est génial. Il montre une équipe faisant la queue dans le tunnel avant de se diriger vers le terrain. À l’avant de la ligne se trouve Atreus, puis le capitaine Kratos émerge de l’ombre pour mener son équipe sur le terrain. Quelle position pensez-vous que le Ghost of Sparta jouerait? Il serait un demi-centre assez redoutable, n’est-ce pas ?