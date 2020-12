Kratos et Master Chief pourraient arriver sur Fortnite

Comme le souligne à juste titre Forbes, si dans Fortnite Les héros Marvel et DC peuvent coexister pacifiquement, car ils ne peuvent pas non plus Icônes PlayStation et Xbox? Cette question se pose à la suite des nouvelles rumeurs qui gravitent autour de la bataille royale d’Epic Games, qui a récemment inauguré la saison 5, appelée Zero Point. Les nouvelles hypothèses parlent de l’arrivée de skins empruntés aux héros du jeu vidéo, symboles de PlayStation et Xbox.

Dans le premier cas, il fait référence à Kratos, guerrier grec charismatique, connu pour être le protagoniste de la série Dieu de la guerre. Le dernier chapitre remonte à 2018, exclusivement sur PlayStation 4. La rumeur vient d’Hypex, un fuyant de rumeurs généralement fiable, qui a diffusé l’image de la peau de Kratos via Twitter. Cependant, c’est grâce à Sony que la nouvelle semble être concrète: ces dernières heures, le compte Twitter officiel PlayStation a publié une étrange vidéo dans laquelle une voix se fait entendre faisant référence à quelqu’un capable de vaincre les dieux. Bref, pour ceux qui ont eu l’occasion de jouer le rôle de Kratos, ils comprendront la référence évidente. À la suite de ces rumeurs, d’autres ont surgi Master chef, protagoniste historique de la série de Halo, Exclusivité Xbox. Une image de mauvaise qualité du skin Master Chief a été publiée sur 4chan, ce qui suggère cependant les éléments comestiques attachés, tels que l’avion Pelican.

À ce stade, il n’est pas certain qu’Epic Games ne conclura pas non plus d’accord avec Nintendo, qui dispose d’une flotte considérable d’icônes. Mais ce sont les spéculations habituelles, car évidemment la société derrière Fortnite n’a encore rien confirmé, nous devrons donc attendre les déclarations officielles. Cependant, les rumeurs semblent particulièrement prometteuses dans ce cas, et nous permettent de réfléchir sur la nouvelle voie empruntée par Fortnite, qui vise de plus en plus aux croisements avec des protagonistes et des héros d’autres mondes du jeu vidéo, de la bande dessinée et du cinéma.