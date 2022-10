Krapopolis de Dan Harmon: intrigue, distribution, date de sortie et tout ce que nous savons

La Grèce antique est un lieu plein de légendes. Krapopolis arrivera très bientôt pour faire revivre cette magie particulière que seul un lieu avec autant d’histoire que la Grèce possède. Avant que la monnaie ne soit développée en 600 avant notre ère, les Grecs de l’Antiquité devaient utiliser le système de troc. La plupart des biens échangés étaient comestibles mais périssables. Mais comment les ficelles du pouvoir ont-elles été gérées ? Il est temps d’analyser l’intrigue, le casting, la date de sortie et tout ce que nous savons sur Krapopolis.





Krapopolis est une prochaine sitcom animée américaine pour adultes créée par Dan Harmon pour la Fox Broadcasting Company. Le spectacle se déroule dans la mythique Grèce antique par le créateur Dan Harmon. Centré sur une famille imparfaite d’humains, de dieux et de monstres qui essaie de diriger l’une des premières villes du monde sans s’entre-tuer. Krapopolis servira de toute première série animée entièrement organisée sur la blockchain alors que FOX et Bento Box entrent dans le secteur NFT.

Krapopolis est la première série télévisée animée organisée sur la blockchain. Il est entièrement produit numériquement. Ainsi, plusieurs actifs nous permettent d’organiser l’émission sur une blockchain. Les éléments artistiques inauguraux de Krap Chicken seront mis en évidence dans le spectacle, où les collectionneurs pourront voir l’inspiration derrière les attributs de leurs NFT. Les propriétaires pourront voter sur le contenu spécifique de l’émission et dicter des éléments exclusifs à l’antenne.

En octobre 2022, avant sa première, la série a été renouvelée pour une deuxième saison. En juin 2020, il a été annoncé que Dan Harmon avait signé un accord avec Fox pour créer une nouvelle comédie animée pour adultes pour 2022 avec une commande directe en série. Un an plus tard, en mai 2021, il a été annoncé que la série s’intitulerait Krapopolis. En juin 2021, il a été annoncé que Jordan Young serait le showrunner de la série.





Krapopolis : l’intrigue

Krapopolis est une comédie animée se déroulant dans la mythique Grèce antique par le créateur Dan Harmon, qui est en ce moment occupé avec le Communauté film, centré sur une famille imparfaite d’humains, de dieux et de monstres qui essaie de diriger l’une des premières villes du monde sans s’entre-tuer.

Le synopsis officiel éclaire un peu plus les prémisses de la série, mais pas trop, comme il est dit :

Ce n’est pas facile d’être roi. En tant que personne essayant de construire l’une des premières villes à partir de zéro, le roi Tyrannis a plus de mal que la plupart. Mais vous pouvez être roi sans avoir à prendre un tas de réunions et la menace constante d’être empoisonné.

Chaque fois qu’un spectacle mentionne la Grèce antique, l’esprit d’un fan s’en souviendra inévitablement Herculemais il semble que Krapopolis va être une série bien éloignée de l’héroïsme que ce nom évoque. De même, cela ressemble également à un spectacle très éloigné du film d’animation Disney puisque Krapopolis se définit comme une comédie animée pour adultes. Ainsi, les fans peuvent s’attendre à la fois à de l’humour et à des scénarios qui ne conviennent pas aux enfants.

Krapopolis : le casting

Krapopolis présente les voix de Hannah Waddingham, lauréate d’un Emmy, Richard Ayoade, Matt Berry, Pam Murphy et Duncan Trussell. Ayoade exprime « Tyrannis », le fils mortel d’une déesse. C’est le roi bienveillant de Krapopolis qui essaie de se débrouiller dans une ville qui porte bien son nom. Waddingham joue « Deliria », la mère de Tyrannis, déesse de l’autodestruction et des choix douteux. Au sein de sa famille olympienne élargie – forgée dans le parricide et l’infidélité – elle est connue comme la trash.

Berry est « Shlub », le père de Tyrannis, un mantitaure (demi-centaure [horse + human]demi manticore [lion + human + scorpion]). Il est hypersexuel et sous-employé, prétend être un artiste et n’a littéralement jamais rien payé, dans aucun sens de ce mot, de toute sa vie. Murphy exprime « Stupendous », la demi-sœur de Tyrannis, fille de Deliria et d’un cyclope. Trussell joue « Hippocampus », le demi-frère de Tyrannis, progéniture de Shlub et d’une sirène, et, évidemment, un désordre chaud.

Krapopolis a également des noms comme Dove Cameron, Tara Strong, Alanna Ubach et Stephanie Beatriz en tant que membres récurrents de la distribution. En tant que stars invitées, les fans reconnaîtront les voix de Susan Sarandon, Will Forte, Michael Urie, Jane Lynch, Amber Stevens West, Yvette Nicole Brown et Dave Franco. Bien que les détails des personnages qu’ils interpréteront ne soient pas encore connus, il est clair qu’ils seront à la hauteur des grands noms auxquels ils prêteront leur voix. Peut-être y a-t-il un clin d’œil à Rick et Morty dans ces personnages ? Qui sait.

Concernant la date de sortie de Krapopolisen juillet 2022, au milieu du Comic-Con de San Diego, Fox a annoncé que la série devrait être diffusée avec un épisode spécial en avant-première le 27 novembre 2022. Après cet épisode, qui servira de premier contact pour les fans avec Krapopolisle spectacle devrait avoir sa première officielle en 2023.

La date précise à laquelle Krapopolis sera publié est encore inconnue. Étant donné que l’émission animée sera présentée au monde en novembre, il semble logique de penser qu’elle arrivera dans les premiers mois de 2023 afin qu’il ne s’écoule pas trop de temps entre l’épisode spécial et la première officielle. De cette façon, la conversation entre les fans et le buzz sur les réseaux sociaux resteront stables.

Et la meilleure nouvelle est que Krapopolis a déjà été renouvelée pour la saison 2 !