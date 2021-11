Krampus obtient une coupe coquine 4K en décembre de Scream Factory

En décembre, préparez-vous pour l’horreur avec la sortie par Scream Factory de Legendary Entertainment et de Krampus: The Naughty Cut d’Universal Pictures le 7 décembre 2021. Supervisé par le réalisateur Michael Dougherty, cet ensemble de deux disques comprend à la fois 4k UHD et Blu -ray editions et marque la première fois que « The Naughty Cut » du film est disponible. Ce film terriblement festif regorge de bonus, dont une nouvelle interview avec le réalisateur/co-scénariste Michael Dougherty; de nouvelles interviews avec les acteurs David Koechner, Allison Tolman et Emjay Anthony ; une nouvelle interview avec Richard Taylor de WETA ; une nouvelle interview avec le producteur Todd Casey ; et bien plus encore! Les fans peuvent pré-commander leurs copies dès maintenant en visitant ShoutFactory.com

Mettant en vedette une distribution d’ensemble qui comprend Adam Scott (Parcs et loisirs), Toni Collette (Héréditaire), Allison Tolman (Fargo) et David Koechner (Présentateur : La Légende de Ron Bourgogne), ce favori des fans de vacances est un film de vacances merveilleusement sombre et subversif.

Lorsque sa famille dysfonctionnelle s’affronte pendant les vacances, le jeune Max est désillusionné et tourne le dos à Noël. Il ne sait pas que ce manque d’esprit festif a déclenché la colère de Krampus, une force démoniaque de l’ancien mal intentionné de punir les non-croyants. L’enfer se déchaîne alors que les icônes de vacances bien-aimées mènent une vie monstrueuse, assiégeant la maison de la famille fracturée et les forçant à se battre les unes pour les autres s’ils espèrent survivre.

Krampus : la coupe coquine Fonctionnalités bonus

Disque 1 (UHD) :

NOUVEAU The Naughty Cut avec des scènes supplémentaires et un langage pour adultes qui ont été précédemment coupés pour la version théâtrale PG-13

NOUVEAU morceau Dolby Atmos

Commentaire audio avec le réalisateur/co-scénariste Michael Dougherty et les co-scénaristes Todd Casey et Zach Shields

Disque 2 (Blu-Ray) :

NOUVEAU The Naughty Cut avec des scènes supplémentaires et une coupe en langage adulte pour obtenir une cote PG-13

NOUVEAU morceau Dolby Atmos

NOUVEAU A Dash of Mischief – une interview avec le réalisateur/co-scénariste Michael Dougherty

NOUVEAU Storm of the Centuries – une interview avec le producteur Todd Casey

NOUVEAU The Great Protector – une interview avec l’acteur David Koechner

NOUVEAU Something Bad Happened on Christmas – une interview avec l’actrice Allison Tolman

NOUVEAU Max’s Journey – une interview avec l’acteur Emjay Anthony

NOUVEAU Seigneur des choses – une interview avec Richard Taylor de WETA

NOUVEAU Mapping Mythology – une interview avec l’artiste de storyboard Simeon Wilkins

NEW I, Krampus – une interview avec l’interprète Luke Hawker

NOUVEAU A Winter Chorus – une entrevue avec le compositeur Douglas Pipes

Commentaire audio avec le réalisateur/co-scénariste Michael Dougherty et les co-scénaristes Todd Casey et Zach Shields

Krampus prend vie ! – une featurette en cinq parties sur la réalisation du film

Dans les coulisses de l’atelier Weta : Krampus

Scènes supprimées / étendues, non vues dans la coupe théâtrale

Bobine gag

Une fin alternative

Bandes-annonces théâtrales

Galeries de photos – art de créatures, storyboards et plus

