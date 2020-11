Kourtney Reppert abaisse son haut pour mettre en valeur sa poitrine dans une nouvelle photo: «  Can’t Touch This  »

Kourtney Reppert a stupéfié nombre de ses 1,4 million d’abonnés Instagram le jeudi 19 novembre avec son dernier message. La bombe blonde s’est rendue sur la populaire application de médias sociaux pour télécharger une nouvelle photo brûlante qui la montrait dans un haut maigre, qu’elle a abaissé pour montrer sa poitrine ample.

Reppert a été photographié sur un fond noir, en gardant entièrement l’accent sur le modèle. Le photographe l’a encadrée de la poitrine vers le haut, soulignant son visage et son décolleté. Reppert regarda profondément la caméra alors que ses yeux doux et ses lèvres entrouvertes créaient une expression faciale sensuelle et audacieuse.

Elle arborait un haut rouge vif avec des bretelles moyennes, qui pendaient sur ses bras. Le haut était à peine visible, et elle a dû utiliser ses deux mains pour couvrir ses seins et censurer la photo.

Reppert portait ses cheveux blonds platine séparés au milieu et coiffés de boucles douces qu’elle tira devant ses épaules, leur permettant de tomber sur sa poitrine.

Reppert a légendé la photo avec quelques mots faisant allusion à la chanson «U Can’t Touch This» de MC Hammer. Elle a également crédité les artistes derrière son maquillage, sa coiffure et sa couleur, et a révélé que la photo était une gracieuseté d’In Vogue Photography.

Le message s’est avéré être populaire auprès de sa base de fans. Au cours des quatre premières heures, il a recueilli plus de 3000 likes et plus de 150 commentaires. Ils ont afflué vers la section des commentaires pour interagir avec la légende de Reppert et aussi pour s’extasier sur son look incroyable et son sex-appeal.

«Wow, alors, alors, alors, souper chaud [four fire emoji] et super belle », intervint l’un de ses admirateurs.

«Lorsque vous êtes heureux, votre beauté m’éblouit et lorsque vous êtes en colère, une beauté exotique vous orne, vous êtes incroyablement mignon», a répondu un autre utilisateur.

« [P]ure beauté avec l’âme d’un ange », a jailli un troisième.

« Il y a quelque chose que j’aime chez toi Kourtney Reppert, mais je ne peux tout simplement pas mettre le doigt dessus », a ajouté un quatrième suiveur.

Reppert est bien connue de ses fans pour ses publications qui mettent en valeur sa silhouette tout en courbes. Comme L’Inquisitr a souligné, elle a récemment partagé une image qui la voyait vêtue d’un body rose vif qui s’accrochait à son corps, soulignant sa forme. Selon l’étiquette, sa tenue était une gracieuseté de Guess. Il comportait un décolleté bas qui plongeait dans sa poitrine et des bretelles moyennes qui s’étiraient sur ses épaules. Elle était assise dans un jardin mural, souriant au spectateur.