Kourtney Kardashian se dispute à nouveau avec Kim et Khloe, selon les fans

Les fans de Kardashian ont commencé à spéculer sur le fait que Kourtney Kardashian pourrait ne pas être en bons termes avec ses sœurs, Kim et Khloe, après avoir repéré plusieurs indices.

Les sœurs ont documenté leurs relations tumultueuses dans leurs émissions de télé-réalité pendant des années, mais semblent s’être bien entendues ces derniers temps.

Cependant, les fans remarquent que des fissures commencent à apparaître.

Selon les rumeurs, Kourtney Kardashian se disputerait à nouveau avec Kim et Khloe.

Dans un article de Reddit, un fan a noté que si Khloe et Kim se vantaient régulièrement dans leurs commentaires Instagram, Kourtney se joint rarement.

« Pendant ce temps, sur l’insta de Kourtney, ni Kim NI Khloe n’ont jamais fait de commentaire. Khloe n’a même pas commenté le message de joyeux anniversaire de Kourtney ! C’est pas louche ? » l’utilisateur a souligné. « Quelque chose se passe et ça donne aux filles méchantes un comportement de groupe hors groupe [sic]. J’ai l’impression qu’ils sont tous les deux jaloux de la relation de Kourt et de sa nouvelle pertinence. »

Sous la publication Reddit, les utilisateurs ont réagi au manque d’interactions Instagram que les sœurs ont entre elles.

« Avec les amitiés et les frères et sœurs, il est assez normal que les alliances changent en fonction de la situation de chacun dans sa vie », a commenté un utilisateur.

Un autre utilisateur a ajouté : « Kourtney est dans une bulle d’amour avec Travis. Ces personnes sont toujours inaccessibles jusqu’à ce que ça éclate. »

Kourtney Kardashian n’a pas assisté au récent voyage d’anniversaire de Khloe.

Kourtney était également visiblement absente du voyage d’anniversaire de Khloe aux îles Turques et Caïques, même si Kim, Khloe, Rob Kardashian et leurs enfants, True, Dream et Chicago étaient présents.

Bien que son absence du voyage puisse avoir quelque chose à voir avec la récente crise de santé de son mari, Travis Barker. Le batteur de Blink-182 a été hospitalisé plus tôt ce mois-ci après avoir souffert d’une « pancréatite grave mettant sa vie en danger ».

Khloe et Kim Kardashian semblent avoir raté une fête pour la fille de Kourtney.

Dans un deuxième message Reddit, un utilisateur a remarqué que la plupart des membres de la famille étaient absents à la fête du 10e anniversaire de Penelope Disick, soulignant d’autres indices et intitulant le message : « Kourtney semble mener une vie très solitaire en ce moment. »

« J’ai pensé qu’il était étrange qu’aucune de ses sœurs ni aucune amie de maman ne soit photographiée à la fête du 10e anniversaire de P », ont-ils écrit. « Peut-être qu’ils étaient là, mais il semble étrange qu’elle publie des selfies au hasard mais n’inclue aucun des autres invités adultes s’ils étaient là. »

Les fans sauront que Kourtney et Kim organisent souvent des fêtes d’anniversaire communes pour leurs filles, Penelope et North, mais semblent avoir sauté la tradition cette année.

Le manque de participation de Kim et Khloe à la fête d’anniversaire de leur nièce pourrait être dû au fait qu’ils étaient tous les deux aux îles Turques et Caïques pour célébrer l’anniversaire de Khloe, tandis que Kris Jenner a été photographié en vacances avec son petit ami Corey Gamble en Sicile.

Kourtney a déjà critiqué ses sœurs pour leur jugement tandis que Khloe et Kim ont accusé leur sœur aînée d’être dédaigneuse, impolie et d’avoir une mauvaise éthique de travail.

Leurs tensions ont culminé dans une altercation physique entre Kim et Kourtney qui a été présentée dans un épisode de 2020 de « Keeping Up With The Kardashians ».

Nia Tipton est une écrivaine vivant à Brooklyn. Elle couvre la culture pop, les questions de justice sociale et les sujets d’actualité. Suivez-la sur Instagram et Twitter.