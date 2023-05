Kourtney Kardashian parle de la disparition de ses enfants alors qu’elle était sur la route avec Travis Barker

Kourtney Kardashian Barker passe peut-être le meilleur moment de sa vie lors d’une tournée avec son mari, Travis Barker, mais ses bébés lui manquent aussi.

Dans un récent article sur son histoire Instagram, la personnalité de la télé-réalité a partagé un article sur la disparition de ses enfants alors qu’elle passe du temps sur la route avec son mari pour sa dernière tournée avec Blink-182.

« Je n’ai pas vu mes bébés depuis 10 jours, la plus longue période pendant laquelle je ne les ai jamais vus. A pleuré ces 2 derniers jours », a-t-elle écrit sur le post, qui montrait une photo d’elle avec deux de ses enfants, Penelope, 10 ans, et Reign, 8 ans. « Enfin, allez les presser demain ! »

Kourtney Kardashian Barker manque à ses enfants. @kourtneykardash / Instagram

Kardashian Barker partage Mason, Penelope et Reign, 13 ans, avec son ex-petit ami, Scott Disick.

La photo de son histoire provient d’un post que Kardashian Barker a partagé sur Instagram le 28 mai, plein de photos de retour de la performance de Blink-182 à Coachella le 14 avril. Le concert a marqué le premier spectacle Blink-182 de Kardashian Barker, a-t-elle révélé sur Instagram.

« Vous vous souvenez de Coachella ? J’ai passé du temps dans le bus de tournée », a-t-elle légendé le message.

Depuis lors, l’aîné des frères Kardashian partage des moments sur la route avec Barker.

Après son doux hommage à ses enfants, Kardashian Barker a partagé des vidéos de son mari se produisant devant une foule animée sur la plage d’Atlantic City Boardwalk.

La tournée de Blink-182 a débuté plus tôt en mai et devrait se poursuivre aux États-Unis jusqu’au 16 juillet. La tournée mondiale durera jusqu’en 2024 avec des représentations en Europe, en Australie et en Amérique latine.

Kardashian Barker et son mari essaient de faire grandir leur famille grâce à la fécondation in vitro depuis la première saison de « The Kardashians », qui a été créée en avril 2022.

Dans l’épisode le plus récent, diffusé le 25 mai, elle a partagé qu’elle et Barker avaient « officiellement terminé » la FIV.

Barker a deux enfants de son précédent mariage avec le mannequin Shanna Moakler : Landon, 19 ans, et Alabama, 17 ans.

Kardashian Barker s’était précédemment confiée à AUJOURD’HUI sur son mariage et leur famille recomposée.

« Je pense (qu’il s’agit de) travailler ensemble et j’aime garder la communication ouverte », a-t-elle déclaré à propos du maintien d’une famille en bonne santé. « Je viens d’une famille recomposée, j’ai l’impression que… Nous avons de l’expérience… Nous nous connaissons et j’ai ma propre relation avec ses enfants depuis environ 10 ans.

« Nous nous connaissons tous et connaissons nos intentions, et cela facilite les choses », a-t-elle ajouté.