Après la tenue de la 64e cérémonie annuelle des Grammy Awards à Las Vegas, dans le Nevada, dimanche, il est naturel que les meilleurs et les plus brillants d’Hollywood parcourent les rues de Sin City à la recherche d’un bon moment après la fin de la remise des prix.

Pour Kourtney Kardashian et Travis Barker, leur after-party aurait impliqué une chapelle, une licence de mariage et un imitateur d’Elvis.

Kourtney Kardashian et Travis Barker se sont-ils mariés à Las Vegas ?

Kourtney Kardashian et Travis Barker se seraient mariés à Las Vegas après les Grammy Awards.

Au milieu de la nuit vers 1 h 30 du matin, quelques heures seulement après que le batteur de Blink-182 se soit produit aux Grammys, Kardashian et Barker ont valsé dans la chapelle du mariage dans le but de se marier, selon TMZ.

Le couple n’a pas autorisé le lieu à prendre des photos de la cérémonie, amenant leur propre photographe et sécurité pour capturer le moment.

Des sources proches du couple ont informé TMZ qu’ils avaient une licence de mariage en main et l’ont présentée au propriétaire de la chapelle, qui était également un témoin.

D’autres sources ont déclaré qu’il n’y avait pas de licence et que le mariage était juste pour le plaisir.

Un imitateur d’Elvis aurait célébré le mariage.

TMZ a appris qu’il était important pour Kardashian et Barker qu’un imitateur d’Elvis les prononce mari et femme.

Selon ces mêmes sources, ce mariage apparemment impromptu ne sera pas la seule cérémonie pour commémorer leur engagement, et il y aura « plusieurs » autres célébrations, en grande pompe.

Ce sera la première fois que la Kardashian marchera dans l’allée, étant la dernière sœur Kardashian à le faire.

Barker a posé la question en octobre alors qu’ils séjournaient dans un hôtel en bord de mer à Montecito, en Californie.

Le batteur l’a conduite sur le sable où il avait mis en place un arrangement floral magnifiquement romantique avant de se mettre à genoux pour poser la question.

Ce serait même la première fois que Kardashian serait fiancée, jamais fiancée ou mariée à Scott Disick, avec qui elle partage trois enfants.

Disick cherchera probablement un autre des ex de Kardashian pour parler de son mariage.

Scott Disick et Kourtney Kardashian ont failli se marier à Las Vegas.

Le couple a failli se marier en 2007 dans un épisode de « Keeping Up With The Kardashians ».

Barker entrera dans son troisième mariage.

Son premier mariage avec Melissa Kennedy n’a duré que neuf mois avant qu’il ne demande le divorce en 2002.

Son mariage avec Shanna Moakler a vu un peu plus de chance puisque leur relation a duré près de deux ans après s’être terminée en 2006 avant d’être finalisée en 2008.

Cependant, la relation de Barker avec Kardashian semble être la vraie affaire.

Le couple s’est réuni début 2021 et est inséparable depuis.

Ils n’ont jamais hésité à montrer PDA, célèbre lutte contre la langue devant tous les paparazzi qu’ils peuvent trouver et n’ont dit que le monde l’un sur l’autre – faisant même allusion au mariage juste un mois avant de se fiancer.

Lorsque le couple est parti en vacances à Paris, Barker a posté des photos d’eux ensemble devant la Tour Eiffel, sous-titrant la collection « Pour toujours n’est pas assez long », et vous savez ce que cela signifie quand quelqu’un dit « pour toujours ».

Espérons que ce mariage soit celui qui dure et peut-être verrons-nous certaines des photos qui ont été prises une fois que l’émission Kardashian Hulu sortira enfin.

