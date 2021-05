Kourtney Kardashian est-elle enceinte du bébé de Travis Barker? Théories et détails

Dali Opticon LCR Blanc - Prix unitaire

La OPTICON LCR est une enceinte murale qui associe une technologie de pointe à un format ultra compact lui permettant d´être montée directement sur un mur. Elle possède les mêmes qualités sonores que ses sœurs de la gamme OPTICON et représente une solution polyvalente et performante. Des aigus filés, un médium détaillé et naturel et des basses surprenantes pour un tel format, la OPTICON LCR ne manquera pas de surprendre le mélomane le plus aguerri. En configuration 2.0 ou en tant que centrale dans une configuration plus large, la OPTICON LCR peut être positionnée dans toutes les directions grâce à son module hybride de tweeter rotatif. Elle est équipée du haut parleur en fibres de bois faibles pertes de 6½ inch commun aux autres modèles de la gamme OPTICON. Son port de basse spécifique intégré à l´arrière du coffret utilise le mur comme résonateur pour étendre ses propriétés acoustiques. Il en résulte un niveau de basses véritablement surprenant en dépit d´un format aussi compact et rend inutile tout recours à un caisson de basses. Vous recherchez une enceinte polyvalente pouvant être accrochée à vos murs ou souhaitez compléter votre système surround avec des enceintes discrètes mais performantes : l´enceinte OPTICON LCR est votre solution sonore de référence. Héritage La OPTICON LCR est équipée d´un haut parleur faibles pertes en fibre de bois, identique à celui que l´on retrouve dans la gamme EPICON, et de notre système magnétique breveté SMC (Soft Magnetic Compound). Le nouveau tweeter a été développé spécifiquement pour la gamme OPTICON afin de reproduire le message sonore tel que l´artiste l´a composé et enregistré. Spécifications principales Tweeters et haut parleur breveté DALI Assemblage à la main, coffret fabriqué dans notre usine Technologie SMC unique Haut parleurs faibles pertes en fibres de bois Module hybride de tweeter à dôme souple ultra léger et ruban Connectique plaquée or Disponible en blanc mat satiné, noir et noyer